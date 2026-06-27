Hallan muerta a una mujer con heridas de arma blanca asestadas por su pareja en Sevilla

Vivienda de Mairena del Aljarafe en la que fue hallada muerta la mujer de 44 años EFE

Una mujer de 44 años ha sido encontrada muerta con heridas de arma blanca en su domicilio en Mairena del Alfarafe (Sevilla) esta medianoche, han informado a EFE fuentes de la investigación.

El presunto autor, su pareja de 44 años, se encuentra hospitalizado en estado grave por heridas de arma blanca que él mismo se ha provocado.

La Guardia Civil llegó al domicilio alertada por los vecinos de la pareja, que escucharon gritos.

Cuando llegaron, se encontraron muerta a la mujer con varias heridas de arma blanca y al hombre herido.

Según fuentes de la investigación, no constaban denuncias previas por violencia de género en la pareja, que tenía al menos un hijo menor de edad.

"Si bien estamos en una fase muy incipiente de la investigación, la Guardia Civil trabaja con la principal hipótesis de un presunto asesinato por violencia de genero", ha comentado el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano.

Toscano ha hecho un llamamiento "a todas las mujeres y al entorno de las mujeres" para que "ante el menor síntoma de violencia" alerten a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para que se activen los protocolos.

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De confirmarse el carácter de violencia machista de esta muerte, esta mujer sería la sexta víctima mortal de violencia de género en Andalucía, 25 en España, en lo que va de año. EFE

El hijo menor de la mujer muerta fue quien alertó del apuñalamiento

El grito de auxilio del hijo menor que tenían en común la mujer asesinada esta madrugada por arma blanca en Mairena del Aljarafe (Sevilla) a manos presuntamente de su pareja, fue el que alertó a los vecinos que en esos momentos se encontraban en las proximidades.

Así lo ha contado a EFE un testigo directo de lo sucedido que se encontraba en un banco próximo a la vivienda y que acudió a esa llamada de auxilio: "Estábamos aquí cuatro o cinco chavales sentados y bajó el chaval como a la una y media de la mañana diciendo que su papá estaba apuñalando a su mamá".

"Fuimos para arriba y ya estaba la madre muerta", ha precisado, indicando además que el hombre se encontraba herido.

El testigo se ha mostrado impactado por lo sucedido: "Esta noche no he dormido pensando en el chaval. De un momento para otro pasamos del silencio de la una de la mañana, a gritos ... Muy duro".

Por su parte, otro vecino que regenta una tienda en el mismo bloque donde se encontraba la vivienda en la que han sucedido los hechos, ha señalado que la pareja llevaba "poco tiempo" viviendo en la zona, que eran extranjeros y que el hijo de ambos tenía unos 12 o 13 años.

El comerciante ha señalado que el vecindario no esperaba una reacción de este tipo por parte de la pareja: "Se veía un matrimonio normal y corriente, con mucha educación. Nadie se esperaba esto".