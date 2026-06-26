Carlos III dejará de utilizar el palacio de Buckingham como residencia oficial

Los reyes Camila y Carlos III saludan desde el balcón de Buckingham el 13 de junio durante Trooping the Colour Andy Rain (Efe)

El rey británico, Carlos III, y su esposa, la reina Camila, dejarán de utilizar el emblemático palacio de Buckingham, en Londres, como su residencia oficial una vez finalicen las obras de renovación el próximo año, según reveló el informe anual de finanzas de la monarquía británica.

El palacio, que ha servido como residencia oficial del soberano del Reino Unido desde 1837, seguirá siendo la sede administrativa de la monarquía británica, pero Carlos III se establecerá formalmente en la cercana Clarence House.

“Tras una cuidadosa consideración y para aumentar considerablemente las oportunidades de acceso público, el rey (Carlos III) y la reina (Camila) han decidido no adoptar el palacio de Buckingham como residencia personal”, dijo un portavoz de la casa real británica.

La decisión se habría tomado para aumentar el acceso al público a esta residencia real, puesto que, si el rey está presente en el palacio, las medidas de seguridad limitan el número de personas y las zonas a las que los visitantes pueden entrar.

Sin embargo, el portavoz precisó que Carlos III y Camila seguirán teniendo acceso a habitaciones privadas dentro del palacio “donde podrán retirarse durante la jornada laboral” y que podrían utilizarse como “posible residencia en el futuro”.

El palacio ha estado sometido a un proyecto de renovación de diez años que incluye la sustitución de calderas, cables eléctricos y tuberías, con un coste de 428 millones de euros, para reducir el riesgo de incendios e inundaciones, y cuya finalización está prevista para el próximo mes de marzo.

La reina Victoria fue la primera monarca en utilizar Buckingham como sede oficial de la corte en 1837 y, tras casarse con el príncipe Alberto, transformó el palacio para dar cabida a su creciente familia, recibir a los invitados y llevar a cabo asuntos oficiales.

Carlos III reside en Clarence House, la antigua residencia de la reina madre desde 2003, seguirá organizando eventos en el palacio, desde fiestas en el jardín hasta recepciones, y mantendrá audiencias con los nuevos embajadores.

Cuando el rey está en Londres, su estandarte real ondea tanto en Buckingham como en Clarence House, independientemente de en cuál de las propiedades resida.