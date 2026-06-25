La primera ola de calor del año deja 212 muertes, cinco de ellas en Galicia

Una mujer fotografía la temperatura en un termómetro de Bilbao el 24 de junio Luis Tejido (Efe)

El Sistema de Monitorización de la Mortalidad diaria (MoMo) estima que durante la primera ola de calor del año, que comenzó el pasado domingo y remitió este jueves, se han producido 212 muertes asociables a las altas temperaturas en España, cinco de ellas en Galicia y con las comunidades del centro y norte como principales afectadas.

El día de mayor sobremortalidad fue el pasado miércoles, que registró casi la mitad de los fallecimientos (95), mientras que el lunes 22 y el martes 23, los más cálidos registrados en España para este mes desde al menos 1950, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), se contabilizaron 38 y 66, respectivamente.

El pasado domingo fueron 13. Se trata de datos preliminares y habrá que esperar una semana para que sean más estables, señaló Diana Gómez, científica del Centro Nacional de Epidemiología (CNE) que gestiona esta herramienta que no mide muertes reales, sino que hace una proyección estadística cruzando la mortalidad diaria observada con la esperada para ese período de tiempo y las temperaturas.

El 24 de junio fue el día de mayor sobremortalidad y 22 y 23 fueron los más cálidos de este mes desde al menos 1950

No obstante, los primeros datos revelan que “ha habido un subidón importante” estos cuatro últimos días de junio, mes que ha registrado provisionalmente 380 defunciones por altas temperaturas, más de la mitad (55%) en la ola de calor.

Estas cifras se sumarían así a las de mayo, en el que se registraron 101 óbitos vinculados al calor extremo, la cifra más alta para este mes de toda la serie histórica.

Por comunidades, la curva de la sobremortalidad es más acusada en las del centro y norte: 43 en Cataluña, 32 en Castilla y León, 30 en País Vasco, 28 en Madrid, 18 en Andalucía, 13 en Navarra y Aragón, once en Castilla-La Mancha, ocho en la Comunidad Valenciana, siete en Asturias, cinco en Galicia y tres en Cantabria, Extremadura y La Rioja.

Las olas de calor cada vez llegan antes, advierten los expertos, y aunque todavía no existen resultados concluyentes, un estudio que está culminando el CNE sugiere que “cuanto antes comienzan, tienen más efecto en la mortalidad”, avanzó Gómez.

También está constatado que el calor mata sobre todo a los más vulnerables, agravando patologías previas; de hecho, 200 de las defunciones calculadas por el MoMo para este período se han dado en personas mayores de 65, sobre todo en las de más de 85, grupo que suma 148.

Aagesen ve “más importante que nunca” mantener el rumbo “firme” contra el cambio climático

Otro récord que deja este junio es que, por primera vez, se han superado mínimas de 30 grados y además durante varias noches consecutivas, siendo las de los días 22 y 23 las más cálidas registradas en este mes.

El impacto de las noches tórridas sobre la mortalidad no lo mide el MoMo pero, según Gómez, “hay que ir trabajando en esa dirección”, porque ya hay estudios que delatan la influencia del termómetro nocturno en la salud.

Según una investigación publicada esta semana en la revista ‘Nature Climate Change’, encabezada por el Centro europeo de previsiones meteorológicas a medio plazo del Reino Unido, las temperaturas por la noche han aumentado más rápido incluso que las del día: las diez noches más cálidas de cada año se han calentado a un ritmo medio global de 0,32 grados por década, frente a los 0,27 grados de las diurnas.

Rumbo firme

En este sentido, la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, afirmó que las olas de calor cada vez más frecuentes e intensas demuestran que “es más importante que nunca mantener firme el rumbo” en la lucha contra el cambio climático.

“En el caso de España, salimos de esta primera ola de calor del verano, pero vemos cómo sigue en Europa. Hoy (por este jueves), aquí, en Luxemburgo, se esperan 37 grados”, señaló la ministra a su llegada al consejo de ministros de Medio Ambiente de la Unión Europea en Luxemburgo.

Aagesen advirtió de que Europa afronta estos días temperaturas “extremadamente altas”, muy por encima de lo habitual para finales de junio.

“Es más importante que nunca mantener firme el rumbo en la lucha contra el cambio climático”, subrayó Aagesen, que defendió continuar con la senda de reducción de emisiones y reforzar la adaptación al aumento de las temperaturas.

La vicepresidenta hizo estas declaraciones antes de participar en la reunión en la que los Veintisiete abordan, entre otros asuntos, las normas europeas de reducción de emisiones de CO2 para coches y furgonetas.

España aboga en ese expediente por no suavizar las exigencias, como reclama la industria y ha planteado la Comisión Europea.