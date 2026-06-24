Rocío Carrasco: el viudo y los hermanos de su madre deberían estar en el documental

Rocío Carrasco, y el director Alexis Morante, en un momento de la presentación este miércoles de la serie Fernando Villar (Efe)

Movistar+ estrena este jueves el primer capítulo de ‘La más grande’, serie documental sobre Rocío Jurado auspiciado por su hija y heredera universal, Rocío Carrasco, un proyecto que parece haber vuelto a enfrentar a la familia.

“A sus hermanos y a su viudo se les contactó a través de la productora y declinaron estar”, afirmó Carrasco. “Consideramos que eran gente importante en su vida y que deberían de haber estado. No han querido y ante eso no puedo hacer nada”, añadió

. A su lado, en la presentación ayer de la serie, el director, Alexis Morante, responsable de otras retrospectivas musicales de calado como las de Camarón de la Isla o David Bisbal avaló las palabras de Carrasco.

“No suelo tirar de bustos parlantes. Con Camarón no entrevistamos a nadie y aquí se tenía claro que quien tenía que narrar la historia era Rocío Jurado”, defendió el realizador, que contó con abundante material de archivo (incluidos extractos de ausentes como Amador Mohedano, hermano y representante de la artista).

También de una autobiografía cuya existencia solo se confirmó hace unas semanas y que recoge sus pensamientos desde su infancia hasta su separación de Pedro Carrasco, con la que concluye el segundo capítulo de los cuatro.

Con voz propia

“Tenemos a Rocío Jurado en un archivo que nos cuenta su historia y mucha narrativa cinematográfica en momentos pausados donde analizamos mucho la emoción y su sensibilidad. Nos quedaban pequeños huecos por cubrir”, insistió Morante.

Aunque coincide con el 20 aniversario de su muerte, el proyecto nació “hace mucho tiempo. Hablamos con un montón de gente, pero no encontrábamos a la persona adecuada que me diera ‘feeling’”, rememoró Carrasco, quien terminó confiándolo a Marta Gonzalo, de la productora Teseo.

Ella a su vez contactó con Movistar+ y la plataforma propuso a Morante como director. “Lo primero que sentí fue vértigo, es un icono muy grande”, dijo este ante un documental que refleja muchos prismas, entre ellos, el de mujer adelantada a su tiempo.

Los espectadores encontrarán “esa dicotomía o dualidad entre la Rocío artista y la Rocío familiar, entre Rocío Jurado y Rocío Mohedano, que además se contradice muchas veces una con la otra”.

“Al final, el documental cuenta su vida, una que ella explicó, nunca se ocultó, así que sería faltar a la realidad”, alegó Carrasco, muy satisfecha con el resultado final, “hecho con mucho arte, muy bonito y de forma diferente”.