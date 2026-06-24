República Democrática del Congo eleva a 277 los fallecidos y a 1.094 los casos confirmados por el brote del ébola

Centro de tratamiento de ébola en Goma, capital de Kivu del Norte D. Buuma (Efe)

República Democrática del Congo (RDC) elevó a 277 los muertos y 1.094 los casos confirmados por el brote de ébola declarado en el este del país el pasado 15 de mayo, y alertó de que se mantiene “una transmisión comunitaria continua y creciente”.

Según el último boletín del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) de la RDC, que cubre los datos recogidos hasta este pasado lunes, la tasa de letalidad se sitúa en un 25,3% y se han detectado contagios en 34 del total de 104 zonas de salud que componen las tres provincias congoleñas afectadas.

Al menos 387 personas se encuentran “hospitalizadas o en aislamiento” y la tasa de rastreo de contactos alcanza el 72,8%, mientras 115 personas se han recuperado.

“La intensificación de las acciones de salud pública en materia de vigilancia epidemiológica y biológica (descentralización de las capacidades diagnósticas) ha contribuido a una detección precoz y ha confirmado una transmisión comunitaria continua y creciente”, indicó el INSP.

El organismo alertó sobre “desafíos persistentes en la atención temprana o el acceso a la atención sanitaria”, así como la detección de posibles nuevos contagios en zonas de salud todavía no afectadas, lo que “podría indicar una extensión geográfica que requiera una investigación más exhaustiva”.

El brote se declaró oficialmente el 15 de mayo en Ituri, provincia fronteriza con Uganda y Sudán del Sur y epicentro de la epidemia (con un 91,1% de los casos y un 81,6% de las muertes), pero se expandió a las también provincias orientales congoleñas de Kivu del Norte y Kivu del Sur.

La epidemia se propagó a Uganda, donde se han detectado 20 contagios confirmados, incluidos 15 casos que se consideran importados de la RDC y entre los que hay dos fallecimientos.

El brote se corresponde con la cepa de Bundibugyo, cuya tasa de letalidad oscila entre el 30% y el 50% y para la que no existe vacuna autorizada o tratamiento específico, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), que considera “alto” el riesgo de expansión del brote en África subsahariana y “bajo” a escala global.

En este sentido, Francia ha detectado el primer caso positivo, correspondiente a un médico humanitario que regresaba de una misión en RDC.

Mientras, la Sociedad Española de Epidemiología afirmó ayer que España está más que preparada para atender un caso de ébola como el que confirmó Francia.