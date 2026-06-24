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Sociedad

Mouliaá comparece ante el juez que ordenó su detención en la causa por calumnias a Errejón

Efe
24/06/2026 11:10
Elisa Mouliaá
Elisa Mouliaá en una foto de archivo
Europa Press
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La actriz Elisa Mouliaá ha llegado esta mañana a los juzgados madrileños de Plaza de Castilla para comparecer ante el magistrado que la investiga por presuntas calumnias al exportavoz de Sumar, Íñigo Errejón, y que la semana pasada la ordenó detener por no acudir en su tercera citación.

La actriz estaba citada la semana pasada por tercera vez ante el juez Arturo Zamarriego, si bien no acudió al juzgado alegando que estaba trabajando en Emiratos Árabes, tras precisar en redes sociales que intentaría comparecer por videollamada si el magistrado lo aceptaba.

El juez Zamarriego, que ya había advertido a Mouliaá, ordenó que fuese detenida y puesta a disposición judicial, al demostrar "una clara e inequívoca voluntad de sustraerse a la acción de la Justicia".

En un comunicado, al que ha tenido acceso EFE, la actriz explica que ha decidido regresar voluntariamente a España para ponerse a disposición judicial y declarar personalmente, "a pesar de haber acreditado previamente compromisos profesionales fuera del país y haber alegado circunstancias médicas".

La comparecencia, prevista a las 10:30 horas, se enmarca en la causa abierta tras una querella interpuesta por Íñigo Errejón contra la actriz por presuntas calumnias, por decir que él extorsionó a testigos de la causa en la que el exportavoz parlamentario de Sumar está acusado de presunta agresión sexual a Mouliaá, y que se investigó en otro juzgado.

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