Educación baja la ratio de bebés por educadora hasta un máximo de cuatro

Protesta de profesionales de la educación de cero a tres años el pasado 7 de mayo en Madrid Zipi Aragón (Efe)

El Ministerio de Educación ha propuesto bajar el número de bebés por aula en las escuelas infantiles de cero a tres años, hasta cuatro menores de menos de un año por educadora y con un máximo de ocho en edades de entre dos y tres años.

Así se desprende del borrador de un nuevo decreto que el Ministerio ha trasladado a los sindicatos para regular las ratios en este ciclo de y que contempla cuatro bebés por educadora en las aulas con menores de un año, seis en las de uno a dos años y ocho en las clases de dos a tres años.

El texto del decreto señala que “serán de aplicación desde el curso escolar 2027-28 para el primer curso del primer ciclo de la etapa y con aplicación progresiva en los siguientes cursos escolares a los cursos segundo y tercero, para que su plena aplicación sea al comienzo del curso académico 2029-30”.

Demandas de las profesionales

La ministra de Educación, Milagros Tolón, se compromete así con las demandas de las educadoras de primer ciclo de Infantil que se han manifestado en los últimos meses por toda España en contra de aulas masificadas y en favor de la pareja educativa y de una reducción de niños por clase.

El Ministerio ha hecho esta propuesta en el marco de la revisión del decreto de 2010 sobre requisitos mínimos de los centros que impartan enseñanzas del segundo ciclo de Infantil, Primaria y Secundaria y después de que las educadoras infantiles denunciaran ratios de hasta ocho bebés menores de un año por profesional, 13 niños en aulas de uno a dos años, y hasta 20 en las de dos a tres años.

El decreto, que no necesita ser convalidado por las Cortes y podría entrar en vigor tras ser aprobado por el Consejo de Ministros, también regula que los centros de cero a tres años deben tener un mínimo de tres unidades.

Un aula por cada unidad con un mínimo de dos metros cuadrados por puesto escolar y las clases para niños menores de dos años deberán disponer de áreas diferenciadas para el descanso y la higiene.

El texto señala otros requisitos como disponer de una sala de usos múltiples de 30 metros cuadrados, que en su caso, podrá ser usada de comedor.

También un patio de juegos de uso exclusivo del centro con una superficie nunca inferior a 75 metros cuadrados, y con horarios diferenciados para las diferentes edades.

Un aseo por sala, destinada a niños de dos a tres años, que deberá ser visible y accesible desde la misma y que contará con dos lavabos y dos inodoros y otro aseo para el personal, separado de las unidades y de los servicios de los niños, son otras medidas a cumplir.

Tope en el segundo ciclo

El Ministerio también ha propuesto un tope de 20 alumnos por docente en el segundo ciclo de Educación Infantil, de tres a seis años, para que sea de aplicación en el curso 2027-28 en el primer curso de esta etapa.

Además, este decreto ya contempla la bajada de ratios en Primaria y Secundaria, a un máximo de 22 alumnos y 25 por clase (frente a 25 y 30 actuales), que regulará el proyecto de ley que tramita el Congreso y recuerda que su entrada en vigor será progresiva a partir del curso 2027-28 para Primaria y 2028-29 para Secundaria.

Asimismo, regula la ratio en Bachillerato para establecer un máximo de 30 alumnos por clase a partir del curso 2029-30 frente a los 35 actuales. En este sentido, los principales sindicatos de la enseñanza pública no universitaria han valorado la propuesta de Educación de bajar las ratios máximas en las escuelas infantiles y exigen celeridad en su aplicación.

CC.OO., UGT, STE-I y CSIF aplauden la medida vinculada a las escuelas infantiles, que calmará los ánimos en el sector, pero piden bajar más las ratios de segundo de Infantil y de Bachillerato. Coinciden en que son medidas positivas pero que deben implementarse cuanto antes, no progresivamente.