El rey Juan Carlos vuelve a competir en vela nueve meses después

El rey Juan Carlos EFE

Nueve meses después, el rey Juan Carlos volvió este sábado a competir a bordo del Bribón en la primera jornada del Trofeo Xacobeo, último ensayo antes del Campeonato de Europa de la clase 6 Metros, que se disputará a mediados de julio en el lago Lemán, en Ginebra (Suiza).

El padre de Felipe VI no competía oficialmente desde finales de septiembre en la regata que lleva su nombre y que también se celebra en la Ría de Pontevedra, organizada por el Náutico de Sanxenxo.

El Bribón, vigente campeón mundial de la clase 6M, defenderá dentro de un mes en el Lago Leman el título que conquistó hace dos años en aguas gallegas. Su principal rival volverá a ser el Titia, de Mauricio Sánchez-Bella, subcampeón del mundo el pasado año y segundo clasificado de la Liga Nacional.