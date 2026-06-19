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Sociedad

Resines pide regular la IA: “Es peligroso que se alimente del trabajo de todos”

El actor recordó en Tenerife el parón que vivió Hollywood a causa del uso fraudulento de esta tecnología

Efe
19/06/2026 22:32
Resines y la actriz Marta González, este viernes, en rueda de prensa
Resines y la actriz Marta González, este viernes, en rueda de prensa
M. Barreto (Efe)
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El actor Antonio Resines pidió este viernes que se regule la inteligencia artificial (IA) porque es “peligroso”, dijo, que se “alimente” de imágenes y del trabajo de todos, como los guionistas, por lo que reclamó que se legisle en el ámbito de la propiedad industrial.

 Antonio Resines se pronunció de esta manera durante un encuentro con medios de comunicación en Santa Cruz de Tenerife con motivo de su asistencia este sábado a la primera edición de los Premios Anillos de Oro de las series españolas, en donde recibirá el premio de honor por su trayectoria artística.

 Resines recordó que hace dos años “se paró Hollywood” con una huelga de guionistas y actores precisamente por el uso fraudulento de la inteligencia artificial, y también admitió que de él mismo se han creado avatares, “pero me han pedido permiso”.

 El problema es que se pueden usar libremente las imágenes de los actores para “alimentar”, señaló el intérprete, la IA y se mostró abiertamente en desacuerdo: “¡Que la alimente su p. m.!”, al tiempo que discrepó de que se regule por la vía del derecho laboral.

 A su entender, “lo que no se puede es no regular”, porque “es peligroso”, ya que afecta a todos los sectores creativos, como cuando alguien le indicó que un guion que había recibido “estaba hecho con ChatGPT”. 

Consideró por ello que ve “muy complicado” el futuro del cine “físico”, aunque va a seguir existiendo, y apuntó a que se mantienen los niveles de recaudación por películas concretas, como los estrenos de Spielberg y de Santiago Segura, pero el resto en ocasiones ni siquiera tienen dinero para la promoción y van directamente a plataformas.

 “Es algo asombroso que se estén manteniendo las cifras” de ingresos, aunque no en los niveles previos a la pandemia de 2020, subrayó el intérprete de ‘Ópera prima’, para precisar entre risas que él también va menos al cine “y eso que pago tres euros porque tengo más de 65 años”, puntualizó. 

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