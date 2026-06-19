Katy Perry pasea por Santiago de Compostela como una peregrina más

Katy Perry, este pasado jueves, en un momento de su actuación rodeada de forzudos en O Son do Camiño Xoán Rey (Efe)

La cantante estadounidense Katy Perry se dejó ver este pasado jueves, antes de su concierto en Santiago de Compostela, paseando por la capital gallega como una peregrina más. Y es que la artista recorrió y se dejó fotografiar por los principales lugares turísticos del centro de Compostela.

Es el caso de una de las sorprendidas camareras del local de hostelería La Quintana, ubicado en la plaza homónima, quien colgó en la cuenta de la red social Instagram del pub una instantánea de la artista junto a ella en la que señalaba: “¡Qué sorpresa nos llevamos hoy! Nos encontramos con Katy Perry en la Terraza de La Quintana. Un momento inesperado que hizo este día más especial. Gracias por la visita y por compartir un rato con nosotros”.

Otras fuentes señalaron que la cantante quiso conocer la catedral compostelana donde se la vio entrar mientras que medios como ‘El Correo Gallego’ destacaron que su paseo por la comunidad fue un poquito más lejos de la capital ya que la estadounidense visitó los obradoiros de olería de la localidad coruñesa de Buño.

Un momento de descanso antes de poner a vibrar a su público pues, por la noche, Perry convirtió el escenario del festival Son do Camiño, en Santiago, en una fantasía espacial y tecnológica, de energía desbordante, con un recital de más de una hora y media en el que interpretó sus grandes éxitos y cantó en primicia su nuevo single, ‘Watch it burn’.

La ‘reina del Camp’ prometía un espectáculo renovado, con una producción inédita. Y no defraudó. Inmersa en un despliegue visual espectacular, en blanco absoluto, en el que el artificio, la tecnología y un cuerpo de bailarines y músicos sin descanso la arroparon todo el tiempo, brilló con luz propia y se metió al público en el bolsillo desde el primer minuto.

Tras el éxito de su gira ‘The Lifetimes Tour’, con la que visitó el pasado noviembre Barcelona y Madrid; y recién llegada de Estados Unidos tras participar en la tercera y última ceremonia inaugural del Mundial de Fútbol 2026, Katy Perry recaló en tierras gallegas, donde la recibieron las más de 42.000 personas que acudieron a la primera jornada del festival, en el Monte do Gozo.

Siempre sonriente y magnética por momentos, Perry inició su espectáculo con ‘California Gurls’, acompañada de un desfile de forzudos, que subieron la temperatura de una noche ya calurosa. Pura Galifornia.