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Sociedad

El rey y la princesa de Asturias vuelan juntos en dos PC-21 en la Academia de San Javier

Efe
19/06/2026 22:34
El rey Felipe VI y la princesa Leonor en la pista de San Javier
El rey Felipe VI y la princesa Leonor en la pista de San Javier
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El rey Felipe VI y la princesa de Asturias, Leonor, realizaron un vuelo juntos, pilotando cada uno un avión Pilatus PC-21, en la Academia General del Aire y del Espacio de San Javier, Murcia, dentro de la formación militar de la heredera de la Corona.

 La Casa Real distribuyó ayer imágenes, 18 fotografías y un vídeo, en el que se muestra el vuelo de la princesa junto a su padre, que realizaron en las últimas semanas en la Academia del Aire.

 El vídeo se inicia con una imagen de Felipe VI bajando de un avión en una pista de la academia, donde le espera Leonor, que le realiza un saludo militar, tras lo que se funden en un abrazo.

 Ambos vestidos con el mono de vuelo del Ejército del Aire, y acompañados por mandos de la Academia donde la princesa ultima su formación militar, se dirigen a instalaciones interiores donde el rey asiste a una reunión informativa.

 En ella, se puede ver a Felipe VI atender a las explicaciones de su hija, que realiza una exposición sobre las condiciones del vuelo que van a realizar. A continuación, ambos se dirigen al simulador de vuelo.

 Posteriormente, la princesa revisa el avión y ya cada uno, junto a los instructores, despegan. Al aterrizar, se abrazan de nuevo y el rey asegura que se ha sentido “mejor de lo que esperaba”. 

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