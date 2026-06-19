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Sociedad

Casi medio millón de fumadores intenta dejarlo con medicación pagada

La intención de los consumidores de tabaco de abandonarlo sube tras las vacaciones y cae en agosto

Efe
19/06/2026 22:38
Una persona apaga un cigarrillo en un cenicero
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Archivo El Ideal gallego
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Casi medio millón de españoles intentaron dejar de fumar el pasado año con medicamentos financiados, según un informe elaborado por el Consejo General de Farmacéuticos y el Ministerio de Sanidad, que muestra cómo esa intención repunta tras las vacaciones y se desploma en agosto.

Dos de cada tres fumadores quieren dejar el tabaco y casi la mitad de los fumadores lo intenta. Son datos del informe ‘Cesación tabáquica: un reto sanitario y social’, presentado este viernes por la ministra de Sanidad, Mónica García, y el presidente del Consejo General de Colegios Farmacéuticos, Jesús Aguilar.

 El consumo de tabaco ha caído a mínimos históricos, pero aún fuma a diario uno de cada cuatro españoles (25%). Casi la mitad de los fumadores intenta dejarlo cada año. En 2024, el 44,1% de los fumadores lo intentó al menos en una ocasión.

El consumo de esta sustancia ha caído a mínimos históricos pero un 25% de españoles aún fuma a diario

La financiación pública de medicamentos impulsa a dejar de fumar, destacó García. En 2025, entre 472.000 y 494.000 personas intentaron dejar de fumar con apoyo farmacológico financiado.

 “Cuando los tratamientos dejan de estar disponibles, disminuyen los intentos de abandono” del tabaco, señaló Aguilar, quien destacó que la intervención del farmacéutico duplica el éxito de abandonarlo.

 De los tratamientos financiados, la citisiniclina concentra la mayor parte de estos intentos, con cerca de 450.000 personas tratadas, seguida por la vareniclina (entre 18.000 y 36.000 personas tratadas) y el bupropión (entre 4.000 y 8.000).

 El consumo de tabaco presenta desigualdades sociales claras, con mayor prevalencia en grupos con menor nivel socioeconómico.

Muertes evitables al año

Las nuevas formas de consumo de nicotina, como cigarrillos electrónicos o productos de tabaco calentado, representan una amenaza emergente, especialmente entre los jóvenes.

 Un 20% de los adultos y casi el 50% de los adolescentes ha probado los cigarrillos electrónicos, lo que refleja su creciente penetración y la necesidad de regulación específica, argumentó García, quien espera que pueda estar listo en las próximas semanas el real decreto para prohibir los sabores en cigarrillos electrónicos y endurecer el etiquetado.

 El tabaquismo sigue siendo una de las principales causas evitables de enfermedad, discapacidad y muerte en el mundo. En España se estima que genera más de 50.000 muertes evitables al año.

 El intento de abandonar el tabaco repunta tras las vacaciones de Navidad y verano y se desploma en agosto, el mes con menor uso de terapias.

 El 67,7% de fumadores (71% de las mujeres y 65% de los hombres) se ha planteado dejar de fumar, lo que refleja una elevada motivación para el abandono y la financiación pública de medicamentos impulsa a dejar el tabaco, destaca el informe.

 El 44,1% de fumadores intentó dejarlo al menos en una ocasión en 2024, recordó Aguilar, quien incidió en que los farmacéuticos pueden ayudar a mejorar la adherencia al tratamiento y dar apoyo para cambiar hábitos.

 “Crear espacios sin humo no es suficiente, hay que ayudar a dejar de fumar”, aseveró la ministra, quien recordó que la nueva ley del tabaco, que amplía esos espacios y prohíbe fumar y vapear en terrazas de hostelería, piscinas o marquesinas, estará lista en los próximos meses pues sigue pendiente de informes de órganos consultivos. 

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