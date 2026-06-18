Catalina de Gales regresa a Ascot tras su tratamiento

La princesa Catalina vestida de vibrante amarillo, en el segundo día de las tradicionales carreras británicas Neil Hall (Efe)

La princesa Catalina de Gales asistió este pasado miércoles, junto a su esposo, el heredero británico Guillermo, a las carreras de caballos de Ascot, uno de los eventos más señalados de la alta sociedad británica, después de tres años de ausencia a causa de su diagnóstico de cáncer.

Los príncipes de Gales fueron los grandes protagonistas del segundo día de carreras en Ascot, (afueras de Londres) y robaron todas las miradas con su triunfante llegada, a bordo de un carruaje tirado por caballos, en la tradicional procesión real.

Catalina llegó a la cita en el hipódromo de Ascot ataviada con un vibrante vestido amarillo de la firma Roksanda, a juego con una pamela de Jane Taylor y unos pendientes que pertenecían a la fallecida reina Isabel II.

Por su parte, Guillermo, más clásico, optó por un traje negro de chaqueta con un sombrero de copa, una corbata azul y una flor en la solapa a juego con su mujer.

La princesa de Gales con traje amarillo de Roksanda y pamela de Jane Taylor y los pendiente de las reina Isabel II Neil Hall (Efe)

Los príncipes de Gales disfrutaron de las carreras de caballos desde el palco real, acompañados de otros miembros de la familia real y personalidades británicas, e incluso entregaron los trofeos durante la jornada.

Catalina no había asistido a Ascot desde 2023, debido al cáncer–aún desconocido– del que fue diagnosticada a principios de 2024, lo que le obligó a parar su agenda para someterse a un tratamiento de quimioterapia.

Con la enfermedad en remisión, la princesa ha retomado sus compromisos e incluso protagonizó en mayo su primera visita de Estado en solitario a la ciudad italiana de Reggio Emilia.