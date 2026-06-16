Los coordinadores de la visita del Papa León XIV a España consideran que le han “metido un tute excesivo”

Giménez, Argüello y De la Cierva, este martes, en rueda de prensa María Aguilella (Efe)

El coordinador nacional adjunto de la visita del Papa León XIV a España, Fernando Giménez Barriocanal, admitió este martes que la agenda del pontífice durante su viaje fue “excesiva”: “Creo que le hemos metido un tute al Papa excesivo, creo que ha sido una agenda excesiva, pero que el Señor nos perdone”.

Lo reconoció en la rueda de prensa en la que valoró el histórico viaje de León XIV, en el que recorrió 2.500 kilómetros durante seis días con etapas en Madrid, Barcelona, Las Palmas de Gran Canarias y Santa Cruz de Tenerife, junto al coordinador nacional Yago de la Cierva y el presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello.

Como responsable económico de la visita, Giménez Barriocanal explicó que, “aunque todavía no se han cerrado las cuentas”, el coste alcanzará “prácticamente los 26 millones de euros”, y prefirió no arriesgarse con el impacto económico que dejará, más allá de los 150 millones de euros de estimación inicial.

“Lo que a mí me toca es pedir perdón por las cosas que hemos hecho mal. Hemos fallado en algunas cosas en materia de comunicación sobre los benefactores”, reconoció el coordinador económico al referirse al documento que planteaba que aquellos benefactores que aportasen medio millón de euros tenían garantizado un saludo personal con León XIV.

De la Cierva destacó la colaboración “sublime” del Gobierno, en concreto, del equipo del ministro de Presidencia, Félix Bolaños, además de la coordinación de los Ministerios del Interior, Exteriores y Defensa.

También agradeció el trabajo con los Gobiernos autonómicos y locales. Subrayó además el papel del rey Felipe VI, que, a su juicio, puso “el broche final” al ceder el Falcon “al único jefe de Estado que no tiene avión privado”.

Tampoco se olvidó de agradecer la generosidad de los benefactores, “que han colaborado no por interés comercial, lo han hecho porque son católicos”, ni del trabajo de los periodistas que informaron de la visita.

“Las palabras del Papa han sido muy amables, pero muy exigentes, interpelan a la sociedad civil y a la propia Iglesia, por lo que merecen estudio, reflexión y diálogo social”, opinó el coordinador.