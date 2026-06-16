Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Sociedad

Los coordinadores de la visita del Papa León XIV a España consideran que le han “metido un tute excesivo”

El pontífice recorrió un total de 2.500 kilómetros en varias etapas durante los seis días de estancia en el país

Efe
16/06/2026 22:20
Giménez, Argüello y De la Cierva, este martes, en rueda de prensa
Giménez, Argüello y De la Cierva, este martes, en rueda de prensa
María Aguilella (Efe)
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

El coordinador nacional adjunto de la visita del Papa León XIV a España, Fernando Giménez Barriocanal, admitió este martes que la agenda del pontífice durante su viaje fue “excesiva”: “Creo que le hemos metido un tute al Papa excesivo, creo que ha sido una agenda excesiva, pero que el Señor nos perdone”.

 Lo reconoció en la rueda de prensa en la que valoró el histórico viaje de León XIV, en el que recorrió 2.500 kilómetros durante seis días con etapas en Madrid, Barcelona, Las Palmas de Gran Canarias y Santa Cruz de Tenerife, junto al coordinador nacional Yago de la Cierva y el presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello.

 Como responsable económico de la visita, Giménez Barriocanal explicó que, “aunque todavía no se han cerrado las cuentas”, el coste alcanzará “prácticamente los 26 millones de euros”, y prefirió no arriesgarse con el impacto económico que dejará, más allá de los 150 millones de euros de estimación inicial.

 “Lo que a mí me toca es pedir perdón por las cosas que hemos hecho mal. Hemos fallado en algunas cosas en materia de comunicación sobre los benefactores”, reconoció el coordinador económico al referirse al documento que planteaba que aquellos benefactores que aportasen medio millón de euros tenían garantizado un saludo personal con León XIV.

 De la Cierva destacó la colaboración “sublime” del Gobierno, en concreto, del equipo del ministro de Presidencia, Félix Bolaños, además de la coordinación de los Ministerios del Interior, Exteriores y Defensa.

 También agradeció el trabajo con los Gobiernos autonómicos y locales. Subrayó además el papel del rey Felipe VI, que, a su juicio, puso “el broche final” al ceder el Falcon “al único jefe de Estado que no tiene avión privado”.

 Tampoco se olvidó de agradecer la generosidad de los benefactores, “que han colaborado no por interés comercial, lo han hecho porque son católicos”, ni del trabajo de los periodistas que informaron de la visita.

 “Las palabras del Papa han sido muy amables, pero muy exigentes, interpelan a la sociedad civil y a la propia Iglesia, por lo que merecen estudio, reflexión y diálogo social”, opinó el coordinador. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Vista del Pleno del Parlamento de Galicia este martes

El PP rechaza las medidas del BNG para regular las viviendas turísticas
EFE
El conselleiro de Sanidad, Antonio Gómez Caamaño (4d), junto al director del 061, Román Gómez (4i), clausuró el acto del 30 aniversario de creación del 061, este martes en Santiago

Antonio Gómez Caamaño reivindica al 061 en su 30 aniversario
EP
Protesta por la dificultad del acceso a la vivienda en Valencia el 6 de junio

La crisis de la vivienda afecta a la salud mental de un 42% de los jóvenes
EP
Giménez, Argüello y De la Cierva, este martes, en rueda de prensa

Los coordinadores de la visita del Papa León XIV a España consideran que le han “metido un tute excesivo”
EFE