Brigitte Macron lleva de visita a las parejas de los líderes del G7 a Yvoire

Brigitte Macron, a la derecha, durante la visita de este martes a Yvoire Christophe Ena (Efe)

La primera dama francesa, Brigitte Macron, y las parejas de los líderes que integran el G7 visitaron este martes la ciudad medieval de Yvoire, a unos 27 kilómetros de Évian, donde los líderes del grupo celebraban la segunda de sus tres jornadas de trabajo dedicadas a Oriente Próximo y la invasión rusa de Ucrania, entre otros asuntos.

Brigitte Macron recorrió Yvoire, un pueblo que figura en la lista de ‘Pueblos más bonitos de Francia’, situado a medio camino entre Évian y Ginebra, también a orillas del lago Lemán, junto a Victoria Starmer, esposa del primer ministro británico; Charlotte Gass, esposa del canciller alemán; Diana Fox Carney, esposa del primer ministro canadiense y Heiko von der Leyen, esposo de la presidenta de la Comisión Europea.

La gran ausente de esta cumbre fue Melania Trump, esposa del presidente estadounidense, Donald Trump, que no viajó a Évian.

Además de Trump, llegaron sin pareja a la cumbre de Évian el presidente del Consejo Europeo, António Costa, y las primeras ministras de Italia y Japón, Giorgia Meloni y Sanae Takaichi.

Programa cultural

La primera dama francesa, como anfitriona de los acompañantes de los líderes del G7, se encarga del programa cultural que como es costumbre se desarrolla en cumbres como la de Évian, que es la segunda que organiza el presidente galo, Emmanuel Macron, tras la que presidió en la ciudad de Biarritz en 2019.

Con esta cumbre de Évian, Francia ha organizado ya un total de ocho de las 52 citas de líderes del G7 – un grupo compuesto por Francia, Estados Unidos, Canadá, Alemania, el Reino Unido, Italia y Japón– desde su nacimiento en la también localidad francesa de Rambouillet en el año 1975, en plena crisis económica desencadenada por el choque petrolero de 1973.

Canadá se incorporó a este grupo en el año 1976 y la Unión Europea participa en el foro desde el año 1977.