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Sociedad

Los consejos de la Policía Nacional para que no te roben en casa durante las vacaciones

La colaboración ciudadana y la discreción en redes sociales son factores clave para evitar convertirse en el objetivo de estos robos

Redacción
15/06/2026 14:45
Fotografía de archivo de un robo en una vivienda
El Ideal Gallego
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La Policía Nacional ha puesto en marcha su tradicional dispositivo especial de seguridad de cara a la temporada veraniega. El objetivo prioritario es prevenir y reducir los robos con fuerza en domicilios, un tipo de delito que tiende a repuntar en los meses estivales debido a que un gran número de viviendas quedan temporalmente vacías por los desplazamientos vacacionales o por la asistencia a festejos, festivales y eventos al aire libre.

Los delincuentes no solo aprovechan los viajes de larga duración, sino también las breves ausencias de pocas horas para cometer los asaltos. Por este motivo, se insta a la ciudadanía a interiorizar una serie de pautas básicas pero altamente efectivas para proteger sus hogares y evitar sorpresas desagradables al regresar.

​Pautas fundamentales de prevención

1. Cierre total de la llave: Siempre que se abandone el domicilio, aunque solo sea por unos minutos o para acudir a una fiesta local, se debe cerrar la puerta accionando todas las vueltas de la llave. Dejar la puerta cerrada solo "al golpe" facilita el acceso mediante el método del resbalón (introduciendo una pieza plástica entre el marco y el pestillo). Asimismo, se deben asegurar ventanas, accesos a garajes, patios o sótanos.

2. Alerta ante posibles marcas o "testigos": Las bandas organizadas suelen marcar las puertas con pequeños hilos de pegamento, tiras de plástico invisibles o marcas casi imperceptibles entre el marco y la puerta. Pasados unos días, regresan; si el testigo sigue intacto, saben que la casa está vacía. Si algún vecino detecta estas marcas, no debe tocarlas y ha de llamar de inmediato al 091. 

3. Discreción absoluta en el entorno digital: Las redes sociales son una gran fuente de información para los delincuentes. Se aconseja no difundir planes de vacaciones en perfiles públicos ni subir fotografías en tiempo real mientras se está fuera de casa o disfrutando de un evento.

4.Simular que la vivienda sigue habitada: Una casa completamente cerrada de forma permanente es un blanco evidente.  No se deben bajar las persianas del todo; dejarlas a media altura da mayor sensación de normalidad.  No se debe desconectar el timbre de la vivienda, ya que apagarlo es una señal inequívoca de ausencia. 

Se recomienda utilizar temporizadores electrónicos para encender y apagar luces o aparatos de forma intermitente.

5. Papel crucial de la comunidad y los vecinos: La colaboración vecinal es una de las herramientas de disuasión más potentes. No se debe abrir el portal común a personas desconocidas. Ante cualquier ruido extraño en viviendas colindantes desocupadas, o ante la presencia de personas o vehículos sospechosos merodeando por los alrededores, se solicita llamar inmediatamente al 091. 

¿Qué hacer en caso de encontrar la puerta forzada?

Si al regresar de las vacaciones o de un evento veraniego se detecta la puerta abierta, la cerradura manipulada o una ventana rota, bajo ningún concepto se debe entrar en la vivienda ni tocar ningún objeto para evitar destruir posibles pruebas biológicas o huellas. El ciudadano debe alejarse del lugar y llamar de inmediato al 091 para que una patrulla policial asegure el lugar y realice las primeras averiguaciones.

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