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Circula en redes sociales una imagen que muestra al papa León XIV y al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, abrazándose. La fotografía, según algunos usuarios fue tomada en el momento de la llegada del papa al aeropuerto de Barajas de Madrid el pasado 6 de junio de 2026.

Sin embargo, esto es falso. No hay ningún registro del supuesto abrazo entre el pontífice y el político socialista. Además, la imagen contiene indicios de haber sido generada con inteligencia artificial.

La imagen del abrazo de Sánchez y el papa no es real

Para determinar si la imagen es real, en primer lugar, desde INFOVERITAS, se ha realizado una búsqueda inversa de la imagen con la herramienta de Google Imágenes. La búsqueda solo arroja cuentas anónimas de redes sociales. No hay rastro de que la imagen fuera publicada por ningún medio de comunicación serio.

RTVE retransmitió en directo la llegada del papa a Madrid. En las imágenes se observa que el papa fue recibido, en primer lugar, por los Reyes de España. A continuación, las tres personalidades saludaron a varios representantes políticos, entre los que se encontraba el presidente del Gobierno [minuto 2:02], pero no hay rastro del supuesto abrazo. Además, en este artículo de The Huffington Post donde la experta en protocolo Patrycia Centeno, analiza el saludo del papa a las autoridades, se señala: “Los miembros del Gobierno que han acudido a la recepción— entre ellos el Ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares y el Ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con el Parlamento, Félix Bolaños—, incluido el propio presidente español, Pedro Sánchez, han optado por estrechar la mano de León XIV, lo que para la experta es un gesto de igualdad.”

De hecho, en el perfil de X de esta experta en protocolo, se puede leer un mensaje sobre este momento que dice: “Los miembros del gobierno, incluido Sánchez, sólo estrechan la mano de León XIV (un igual). Ayuso y Almeida optan por la reverencia (sumisión).”

La imagen contiene indicios de haber sido generada con IA

A continuación, desde INFOVERITAS, se ha realizado una observación detallada de la imagen. Así se detectan algunos indicios de que la imagen ha sido generada de manera sintética, empezando por los dedos de las manos del político o que la imagen está algo borrosa.

Otro detalle que prueba que la imagen no es real es la pulsera roja que lleva el papa. En realidad, elaccesorio lo llevaba Pedro Sánchez, tal y como se aprecia en la fotografía de la reunión que el presidente del Gobierno subió a su cuenta de X.

INFOVERITAS verifica que…

No hay ningún registro del supuesto abrazo entre el pontífice y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Además, la imagen contiene indicios de haber sido generada con inteligencia artificial.