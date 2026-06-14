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Sociedad

El papa agradece a España su acogida "con gran entusiasmo y devoción" durante su viaje

Efe
14/06/2026 16:28
Visita del papa León a España (12.06)
El papa saluda al rey Felipe
EFE
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El papa León XIV agradeció este domingo al pueblo español haberle acogido "con gran entusiasmo y devoción" durante su viaje apostólico de una semana, y trasladó un agradecimiento "de modo especial" al rey Felipe VI.

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La visita del papa León XIV a España, en imágenes

MADRID, 06/06/2026.- El papa León XIV durante su visita este sábado al centro CEDIA 24 Horas, de Cáritas Madrid, un proyecto de atención integral a personas en situación de sinhogarismo y exclusión social, en el distrito madrileño de Latina, en el marco del primer día de los seis que componen su visita oficial a España. EFE/ J.J. Guillén POOLVer más imágenes

"Queridos hermanos y hermanas, expreso, ante todo, mi gratitud al Señor por el viaje apostólico que me ha concedido realizar en España. Agradezco al pueblo español que me ha acogido con gran entusiasmo y devoción. Estoy agradecido de modo especial a Su Majestad el Rey", dijo el pontífice tras el rezo del ángelus dominical.

León XIV también quiso dar las gracias "con afecto a los obispos, a todas las comunidades visitadas y a la entera Iglesia que está en España" y añadió: "¡Que Dios bendiga siempre a España!". 

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