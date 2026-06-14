Sociedad
El papa agradece a España su acogida "con gran entusiasmo y devoción" durante su viaje
El papa León XIV agradeció este domingo al pueblo español haberle acogido "con gran entusiasmo y devoción" durante su viaje apostólico de una semana, y trasladó un agradecimiento "de modo especial" al rey Felipe VI.
"Queridos hermanos y hermanas, expreso, ante todo, mi gratitud al Señor por el viaje apostólico que me ha concedido realizar en España. Agradezco al pueblo español que me ha acogido con gran entusiasmo y devoción. Estoy agradecido de modo especial a Su Majestad el Rey", dijo el pontífice tras el rezo del ángelus dominical.
León XIV también quiso dar las gracias "con afecto a los obispos, a todas las comunidades visitadas y a la entera Iglesia que está en España" y añadió: "¡Que Dios bendiga siempre a España!".