El papa agradece a España su acogida "con gran entusiasmo y devoción" durante su viaje

El papa saluda al rey Felipe EFE

El papa León XIV agradeció este domingo al pueblo español haberle acogido "con gran entusiasmo y devoción" durante su viaje apostólico de una semana, y trasladó un agradecimiento "de modo especial" al rey Felipe VI.

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"Queridos hermanos y hermanas, expreso, ante todo, mi gratitud al Señor por el viaje apostólico que me ha concedido realizar en España. Agradezco al pueblo español que me ha acogido con gran entusiasmo y devoción. Estoy agradecido de modo especial a Su Majestad el Rey", dijo el pontífice tras el rezo del ángelus dominical.

León XIV también quiso dar las gracias "con afecto a los obispos, a todas las comunidades visitadas y a la entera Iglesia que está en España" y añadió: "¡Que Dios bendiga siempre a España!".