El abandono de perros se dispara en verano y reabre el  debate sobre la responsabilidad del dueño

Un perro trufero descansa tras una jornada en los montes de Huesca CEDIDA

Con la llegada del verano se disparan los casos de abandono de perros, un período de especial vulnerabilidad para muchas mascotas, y que suscita preguntas sobre la responsabilidad de los dueños: ¿por qué algunos optan por abandonarlos en carreteras o áreas de servicio en lugar de recurrir a alternativas responsables como las protectoras o los servicios municipales?.

Según expertos en bienestar animal, una parte de estos casos de abandono responde a la búsqueda de una vía rápida y anónima que minimice el impacto emocional de la decisión por parte del dueño.

Frente a los procedimientos de entrega en centros de acogida, que implican identificación y contacto directo con profesionales, el abandono en espacios públicos ofrece una salida inmediata, aunque se trate de una práctica ilegal y con graves consecuencias para el animal.

“El abandono en carretera ofrece anonimato y una ruptura inmediata del vínculo, sin trámites y sin aparentes consecuencias”, advierte el presidente de la Real Sociedad Canina de España (RSCE), José Miguel Doval, tras reprobar que “algunas personas opten por esta vía ilegal, cruel y con un impacto muy negativo en el bienestar del animal”, cuando existen “alternativas reales de entrega responsable”.

Para el dueño “es sencillo”, lamenta. Simplemente “aparca en un área de servicio, en el arcén o en una carretera de circunvalación, abre la puerta y lo abandona. Arranca y se aleja, sin siquiera mirar por el retrovisor”.

En cambio, continúa, “llevar al perro a una protectora o a un servicio municipal implica un proceso, un esfuerzo, un desgaste emocional. Tienes que identificarte, exponerte a que te juzguen y a que la decisión que has tomado te pese más de lo que habías supuesto”.

Cada verano, cerca de 50.000 perros abandonados llegan a refugios en España, una cifra que refleja no tanto un problema estacional del animal, sino una falta de previsión sobre la responsabilidad continua que supone su convivencia.

El período estival es “delicado” para las mascotas, y en particular para los perros. Las vacaciones, los viajes, los cambios de rutina y la menor disponibilidad de tiempo hacen que, en algunos casos, el animal deje de ser percibido como parte del día a día y pase a verse como una dificultad logística.

“Cuando no ha habido una reflexión previa sobre lo que implica su cuidado durante todo el año, esta etapa puede aumentar el riesgo de decisiones impulsivas como el abandono”, según advierte el presidente de la RSCE.

Se han venido produciendo avances pero los números “no invitan al optimismo. Ha añadido que en los últimos años, la cifra de abandonos ha superado los 173.000 perros en España, “lo que refuerza la magnitud del problema”.

Perfil del abandono

El perro abandonado suele ser un ejemplar adulto, de tamaño medio y mestizo. Su mayor diversidad genética y determinados rasgos como el tamaño, el nivel de energía o algunos comportamientos pueden ser difíciles de prever.

Por el contrario, los perros de raza ofrecen una mayor predictibilidad en aspectos como el tamaño que alcanzarán, determinados rasgos de comportamiento o necesidades generales de actividad y cuidados.

Dicha información que permite a las familias valorar con mayor criterio si el animal encaja con su estilo de vida. Según datos del sector, solo el 5,7% de los perros que llegan a centros de acogida son de raza.

Por otra parte, la llegada a la edad adulta de cualquier perro trae consigo sus verdaderas necesidades: requiere una rutina estable, ejercicio diario, entrenamiento y actividades. Cuando estas exigencias no se han tenido en cuenta por parte del dueño, pueden surgir dificultades de convivencia que, en algunos casos, desembocan en el abandono.

“No es casualidad que el 60% de los perros que llegan a refugios sean adultos”, concluye el experto.