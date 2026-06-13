El programa de turismo del Imserso ofrece 880.000 plazas

Una persona toma el sol en la playa ASHOTEL

El Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) ha abierto el programa de turismo para la temporada 2026-2027 con 879.213 plazas -el mismo número que en la edición anterior- y cuya comercialización se prevé que se iniciará en el mes de septiembre para empezar a viajar a partir de octubre.

Del total de las plazas previstas para esta nueva temporada, 440.284 corresponden al lote de turismo de costa peninsular; 228.142, al de costa insular, y 210.787, al de escapada, según la resolución de la convocatoria para esta nueva temporada publicada este sábado en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

En la zona de costa peninsular, se ofrecen estancias de diez y ocho días en Cataluña, Andalucía, la Región de Murcia y Comunidad Valenciana. Las estancias en los archipiélagos canario y balear son también de entre diez y ocho días y las de turismo de escapada (circuitos culturales, naturaleza, capitales de provincia y ciudades de Ceuta y de Melilla), de cuatro, cinco y seis.

Los precios dependen del destino y duración del viaje, así como de los meses en los que se viaja, ya que en temporada alta se aplica un suplemento de 100 euros. Los precios oscilan entre 132,91 euros de una escapada a capitales de provincia de cuatro días en los meses de noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo y abril (su coste es 232,91 euros en temporada alta) y 464,72 euros de un viaje de diez días a Canarias que sube a 564,72 euros, con suplemento por temporada alta en diciembre, enero y febrero.

Asimismo, los precios serán incrementados en 100 euros para los segundos y sucesivos viajes que reserven los usuarios en cada temporada, independientemente de que sean del mismo o diferente lote.

Además, se mantienen las medidas incorporadas en la anterior temporada y se reservarán un total de 7.447 plazas con una tarifa reducida de 50 euros por plaza, ha detallado el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 en un comunicado.

De esta manera, aquellas personas que reciban una prestación igual o inferior al importe de las pensiones no contributivas de incapacidad o de jubilación de la Seguridad Social podrán viajar pagando una cantidad fija de 50 euros por su plaza, sin importar destino, siendo el Imserso el que asume el coste restante del viaje.

Otra de las medidas incorporadas en la anterior temporada y que se mantiene es la posibilidad de que las personas usuarias viajen con sus animales de compañía en la costa peninsular e insular, poniendo en valor los beneficios que las mascotas aportan en la salud y bienestar de las personas mayores.

El Imserso ha subrayado el impacto positivo que este programa de turismo tiene no solo sobre el fomento de una vida activa y social de las personas mayores, sino también en la generación y mantenimiento de empleo.

En este sentido, el instituto ha destacado que el programa representa “una importante actividad económica”, con la ventaja de que se ha convertido en una herramienta fundamental para paliar la estacionalidad del sector turístico, evitando la pérdida de muchos puestos de trabajo durante la temporada baja.

La publicación en el BOE conlleva la apertura del plazo para presentar nuevas solicitudes de alta en el programa que son necesarias para obtener la resolución que acredita la condición de persona beneficiaria del programa de turismo y que permitirá acceder a las plazas una vez que sean convocadas.

Las solicitudes de alta al programa podrán presentarse entre el 22 de junio y el 10 de julio de 2026. Las personas acreditadas para viajar en temporadas anteriores no tienen que cumplimentar una nueva solicitud, salvo que quieran modificar algún dato, para lo que tendrán el mismo plazo citado. Todas las personas beneficiarias del programa recibirán a partir de la segunda quincena del próximo mes de agosto, aproximadamente, una carta de acreditación con la clave para poder reservar sus viajes.