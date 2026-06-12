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Sociedad

León XIV volverá a Roma en el Falcon del Rey por una avería en el avión papal

Efe
12/06/2026 17:38
El rey Felipe ha despedido este viernes en el aeropuerto Tenerife Norte al papa León XIV, que ha concluido en la isla su primera visita a España iniciada el pasado sábado en Madrid. Además del rey, han despedido a León XIV a pie del avión de Iberia que lo trasladará de regreso a Roma, el presidente canario, Fernando Clavijo, los ministros de Migraciones, Elma Saiz, y de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y el presidente de la Conferencia Episcopal Luis Argüello. EFE/Casa de S.M. el Rey/Francisco Gómez***SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)***
El momento en el que el rey Felipe había despedido este viernes en el aeropuerto Tenerife Norte al papa León XIV 
EFE
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El Papa regresará a Roma en el Falcon que le ha ofrecido el Rey de España, tras la avería técnica que ha impedido despegar al avión de Iberia que iba a trasladar a toda la delegación vaticana desde el aeropuerto de Tenerife Norte.

El Airbus 320 Parque Nacional Picos de Europa de Iberia tenía que despegar a las 15.20 hora local (14.20 GMT) pero ya tenía una hora de retraso acumulado por los últimos actos.

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La visita del papa León XIV a España, en imágenes

El presidente de Asturias, Andrián Barbón (c), la exvicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo (c) el presidente de la Generalitat, Salvador Illa (d) toman asiento a su llegada al Congreso de los diputados donde el papa León XIV pronuncia este lunes un esperado e histórico discurso en las Cortes durante su visita a EspañaVer más imágenes

Poco antes de las 16.30 hora local, el Papa descendió del avión, acompañado por el rey Felipe VI, que había vuelto a la terminal tras haberlo despedido a pie de pista minutos antes. Juntos bajaron del aparato y regresaron conversando y con gesto relajado.

El comandante informó al pasaje de una incidencia técnica y minutos después precisó que se iba a remolcar el aparato para colocarlo contra el viento, es decir darle la vuelta, con el objetivo de "intentar una nueva puesta en marcha del motor, ya que el fallo se ha podido producir por el viento en cola", explicó.

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Mientras, comenzaron a desembarcar algunos de los cardenales que acompañan al Papa en su viaje, como el secretario de Estado vaticano, Pietro Parolin, y el cardenal español Ángel Fernández Artime.

Sin embargo, la maniobra resultó infructuosa, y poco después de las cinco de la tarde, hora canaria, comenzaba a desembarcar todo el pasaje a la espera de una nueva aeronave, según informaba Iberia en un comunicado, en el que añadía que se trataba de un problema técnico que no se podía reparar inmediatamente.

Fuentes del Vaticano han informado de que el Papa y su séquito más cercano despegarán en torno a las 18.00 hora local en el avión que ha ofrecido el Rey de España y que prevé llegar a la capital italiana a las 23.00 horas.

León XIV entrega un obsequio al patrón de la Guardamar 'Urania', Tito Villarmea, una de las embarcaciones de Salvamento Marítimo que asisten a las personas embarcadas en cayucos y pateras, durante el encuentro que el papa León XIV ha mantenido con más de un millar de inmigrantes de África, América Latina y con representantes de las principales instituciones y organizaciones sociales que trabajan en los servicios de rescate, acogida e integración, en el muelle de Arguineguín, en la isla de Gran Canaria, este jueves, en el sexto día de su viaje a España. EFE/ Angel Medina G. POOL

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Culminó así un viaje de 7 días de más de 2.800 kilómetros, la distancia que León XIV ha recorrido durante su primera visita a España, en la que pasó por Madrid, Barcelona y las islas canarias de Gran Canaria y Tenerife. 

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