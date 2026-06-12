León XIV volverá a Roma en el Falcon del Rey por una avería en el avión papal

El momento en el que el rey Felipe había despedido este viernes en el aeropuerto Tenerife Norte al papa León XIV EFE

El Papa regresará a Roma en el Falcon que le ha ofrecido el Rey de España, tras la avería técnica que ha impedido despegar al avión de Iberia que iba a trasladar a toda la delegación vaticana desde el aeropuerto de Tenerife Norte.

El Airbus 320 Parque Nacional Picos de Europa de Iberia tenía que despegar a las 15.20 hora local (14.20 GMT) pero ya tenía una hora de retraso acumulado por los últimos actos.

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Poco antes de las 16.30 hora local, el Papa descendió del avión, acompañado por el rey Felipe VI, que había vuelto a la terminal tras haberlo despedido a pie de pista minutos antes. Juntos bajaron del aparato y regresaron conversando y con gesto relajado.

El comandante informó al pasaje de una incidencia técnica y minutos después precisó que se iba a remolcar el aparato para colocarlo contra el viento, es decir darle la vuelta, con el objetivo de "intentar una nueva puesta en marcha del motor, ya que el fallo se ha podido producir por el viento en cola", explicó.

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Mientras, comenzaron a desembarcar algunos de los cardenales que acompañan al Papa en su viaje, como el secretario de Estado vaticano, Pietro Parolin, y el cardenal español Ángel Fernández Artime.

Sin embargo, la maniobra resultó infructuosa, y poco después de las cinco de la tarde, hora canaria, comenzaba a desembarcar todo el pasaje a la espera de una nueva aeronave, según informaba Iberia en un comunicado, en el que añadía que se trataba de un problema técnico que no se podía reparar inmediatamente.

Fuentes del Vaticano han informado de que el Papa y su séquito más cercano despegarán en torno a las 18.00 hora local en el avión que ha ofrecido el Rey de España y que prevé llegar a la capital italiana a las 23.00 horas.

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El personal de la Santa Sede y los periodista que viajaban con el Papa volverán en las próximas horas en un nuevo avión que la compañía Iberia ha enviado desde Madrid

Culminó así un viaje de 7 días de más de 2.800 kilómetros, la distancia que León XIV ha recorrido durante su primera visita a España, en la que pasó por Madrid, Barcelona y las islas canarias de Gran Canaria y Tenerife.