Estrella Galicia no regala una nevera de cervezas

Estrella Galicia infoveritas

La compañía advierte que se trata de una promoción fraudulenta y ajena a Estrella GaliciaSe ha viralizado un mensaje vía WhatsApp en el que se invita a los usuarios a participar en un sorteo de la compañía Estrella Galicia con el objetivo de adquirir una nevera llena de la marca. Para adquirirla, se insta a los usuarios a acceder en el enlace que está adjunto en el mensaje.

Mucho cuidado si en los últimos días has recibido un mensaje como este, ya que se trata de un fraude. Desde la cuenta de X de la compañía han advertido de que se trata de una promoción fraudulenta y ajena a la compañía.

Estrella Galicia no regala una nevera llena de cervezas

Ante la viralización de los mensajes, Estrella Galicia ha advertido en su cuenta de X de que se trata de una promoción fraudulenta. “Está circulando por WhatsApp y algunas redes sociales una promoción atribuida a Estrella Galicia sobre el supuesto regalo de neveras cargadas con nuestro producto. Se trata de una promoción fraudulenta y ajena a la compañía”, se puede leer en el comunicado emitido por la marca.

Y sigue: “Te recomendamos no participar ni compartir tus datos personales, pero sí compartir este aviso con aquellas personas que estén compartiendo o que han podido verse afectadas. ¡Gracias por la colaboración!”

Desde el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) aconsejan a los usuarios evitar estos concursos, por muy tentadores que resulten los premios. En estas situaciones, lo mejor es ignorar este tipo de anuncios y, ante la duda, contrastar directamente con la compañía a través de sus canales de comunicación para saber si la promoción existe realmente.

¿Cómo te la intentan colar?

Como sucede en este tipo de estafas, en caso de acceder al enlace y probar suerte, se redirige al usuario a una web falsa que suplanta a la de la marca de cerveza creada por los ciberdelincuentes, que no guarda relación con la oficial (https://estrellagalicia.es/).

Allí aparece este mensaje que invita a los usuarios interesados a rellenar un cuestionario sobre la compañía antes de participar en el sorteo. A continuación, arece una nueva página con nueve cajas virtuales de regalo. Allí se insta al usuario a seleccionar una para ganar el premio. Curiosamente, siempre se obtiene el regalo al segundo intento. Como sucede en los sorteos de este tipo, exigen al usuario que comparta el premio en WhatsApp. De esta manera, la estafa llega a más gente.

Finalmente, redirige a otra página web donde se pide al usuario rellenar sus datos y abonar los gastos de envío. Es ese momento cuando los ciberdelincuentes consiguen hacerse con los datos de los incautos.