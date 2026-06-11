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Sociedad

León XIV interpela a Europa desde la frontera de Canarias: La dignidad no tiene pasaporte

Efe
11/06/2026 16:52
León XIV bendice una cruz hecha con madera procedente de cayucos, durante el encuentro con más de un millar de inmigrantes de África, América Latina y con representantes de las principales instituciones y organizaciones sociales que trabajan en los servicios de rescate
León XIV bendice una cruz hecha con madera procedente de cayucos, durante el encuentro con más de un millar de inmigrantes de África, América Latina y representantes de los servicios de rescate
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El Papa León XIV ha desembarcado este jueves en Canarias, frontera sur a cuyas costas llegan miles de migrantes en cayucos y pateras, con un mensaje nítido hacia autoridades y pueblos de Europa, en coincidencia con el endurecimiento que supone la entrada en vigor del Pacto Europeo de Migración y Asilo: "La dignidad humana no tiene pasaporte".

El pontífice ha aterrizado en Gran Canaria a las 10.39 hora local procedente de Barcelona y desde el aeropuerto de Gando, donde ha sido recibido por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y por el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, entre otras autoridades, se ha dirigido al muelle de Arguineguín.

Arguineguín, al sur de Gran Canaria, es la principal base de operaciones de Salvamento Marítimo en Gran Canaria y el epicentro del grueso de los rescates hasta 2023, cuando la mayoría de los cayucos comenzaron a dirigirse directamente hacia la isla de El Hierro.

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La visita del papa León XIV a España, en imágenes

MADRID, 06/06/2026.- El papa León XIV saluda a varios fieles en su visita este sábado al centro CEDIA 24 Horas, de Cáritas Madrid, un proyecto de atención integral a personas en situación de sinhogarismo y exclusión social, en el barrio de El Lucero, en el distrito de Latina, en el marco del primer día de los seis que componen su visita oficial a España. EFE/ J.J. Guillén POOLVer más imágenes

Tras escuchar los testimonios de personas migrantes junto al mar, incluido el de una víctima de trata de mujeres obligada a prostituirse, el pontífice ha pronunciado un duro discurso en el que ha proclamado que "no se puede hablar de dignidad y dejar que los mares sean cementerios", ni "reforzar fronteras" para luego "lamentar las muertes cuando ya han ocurrido".

"La dignidad humana exige vías legales y seguras, rescate y asistencia, cooperación real contra los traficantes, protección efectiva a las víctimas, procesos serios de acogida e integración y políticas que permitan a cada persona vivir con dignidad en su propia tierra", ha proclamado el pontífice.

TELDE (GRAN CANARIA), 11/06/2026.- El papa León XIV saluda tras aterrizar en la Base Aérea de Gran Canaria en un vuelo procedente de Barcelona para iniciar una visita muy pegada al fenómeno de la inmigración, que además es histórica, porque nunca antes un pontífice se había desplazado hasta Canarias. EFE/Elvira Urquijo A.

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Ha pedido además a la Iglesia Católica no "pasar de largo ante los cayucos y pateras" ni relegar la acogida de los migrantes "únicamente a algunos voluntarios".

"No podemos acostumbrarnos a contar muertos. La dignidad humana no tiene pasaporte ni pierde valor al cruzar una frontera", ha clamado desde el muelle el Papa, quien ha enseñado a los miles de asistentes su anillo de pescador como sucesor del apóstol Pedro, de acuerdo con la tradición católica.

Desde ese mismo muelle, León XIV ha orado por los fallecidos en la travesía durante una ofrenda de flores que ha precedido a la bendición de una cruz de madera, armada con restos de cayucos.

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Desde Arguineguín, León XIV se ha trasladado a la capital insular, Las Palmas de Gran Canaria, donde, tras recibir la llave de oro de la ciudad de manos de la alcaldesa, Carolina Darias, se ha dirigido a su siguiente etapa, un encuentro en la catedral de Santa Ana con obispos, religiosos y miembros de la comunidad católica.

Se ha acercado al templo en su papamóvil, atravesando las calles que unen los barrios históricos de Vegueta y Triana, repletas de gente, y en la catedral ha entrado con el himno 'Alza la mirada' sonando entre ovaciones de los fieles y representantes de la comunidad católica.

El papa León XIV ha pedido allí a la iglesia de Canarias "seguir ofreciendo amor", que se traduce en "la acogida, en la escucha, en la cercanía y en el cuidado de los más frágiles".

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El obispo de la Diócesis de Canarias, José Mazuelos, se ha dirigido al Papa para destacar la diversidad que existe en la vida religiosa y espiritual de Canarias y ha hecho una llamada por una Iglesia "viva, cercana y evangelizadora".

En la Catedral, León XIV ha recibido algunos presentes, entre ellos un árbol genealógico sobre posibles orígenes canarios de Robert Francis Prevost, algo que el papa ha sido emplazado a confirmar.

Tras este encuentro, León XIV se ha retirado a descansar y a almorzar en el Palacio Episcopal, donde profesionales y alumnos de la empresa pública Hoteles Escuela de Canarias han ofrecido un menú de papas negras, crema de berros, cochino negro, quesos y aceite locales, piña de El Hierro, repostería y café cultivado en las islas.

El pontífice continuará en la tarde de este jueves su visita a Canarias con una misa multitudinaria en el estadio de Gran Canaria, en el barrio de Siete Palmas, que será seguida presencialmente por unas 50.000 personas. 

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