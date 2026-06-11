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Sociedad

León XIV, el primer papa que visita las islas Canarias

Efe
11/06/2026 12:26
TELDE (GRAN CANARIA), 11/06/2026.- El papa León XIV saluda tras aterrizar en la Base Aérea de Gran Canaria en un vuelo procedente de Barcelona para iniciar una visita muy pegada al fenómeno de la inmigración, que además es histórica, porque nunca antes un pontífice se había desplazado hasta Canarias. EFE/Elvira Urquijo A.
El papa León XIV saluda tras aterrizar en la Base Aérea de Gran Canaria en un vuelo procedente de Barcelona
EFE
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El papa León XIV ha aterrizado a las 10.39 horas (9.45 GMT) en la Base Aérea de Gran Canaria en un vuelo procedente de Barcelona para iniciar una visita muy pegada al fenómeno de la inmigración que, además, es histórica, porque nunca antes un pontífice se había desplazado hasta Canarias.

León XIV ha sido recibido por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; el presidente de la comunidad autónoma, Fernando Clavijo; y los ministros Félix Bolaños, Margarita Robles y Ángel Víctor Torres; así como por el obispo de Canarias, José Mazuelos; y su obispo auxiliar, Cristóbal Déniz.

A la bienvenida se han sumado autoridades como la presidenta del Parlamento de Canarias, Astrid Pérez; el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales; el delegado del Gobierno; Anselmo Pestana; y los alcaldes de Telde e Ingenio, los dos municipios donde se encuentra la base aérea, Juan Antonio Peña y Vanesa Martín.

Robert Prevost cumple con esta visita el deseo de su antecesor, el papa Francisco, fallecido el año pasado, que planificó este viaje a las islas Canarias para poder estar cerca de los inmigrantes y de los equipos de socorro y acogida, conmovido por las miles de vidas que se ha cobrado el Atlántico en los últimos años entre las personas que intentan llegar a Europa a bordo de embarcaciones precarias.

De hecho, la visita se abre en apenas una hora en el muelle de Arguineguín, en el sur de la isla, la principal base de operaciones de Salvamento Marítimo en Gran Canaria y el epicentro del grueso de los rescates hasta 2023, cuando la mayoría de los cayucos comenzaron a dirigirse directamente hacia la isla de El Hierro.

Acompañado por Pedro Sánchez y Fernando Clavijo, en Arguineguín el pontífice escuchará testimonios de personas que han sobrevivido a una travesía de varios días en cayuco, a sus rescatadores y a voluntarios de organizaciones humanitarias que colaboran en la acogida.

Y, en uno de los actos más simbólicos de toda su visita, se espera que deposite unas flores en el mar por todos los que nunca llegaron.

La visita continúa después en la capital de la isla, Las Palmas de Gran Canaria, con un encuentro con la comunidad religiosa del Archipiélago en la catedral de Santa Ana (13.15 horas, 12.15 GMT) y una misa multitudinaria en el estadio (18.30 horas, 17.30 GMT).

El papa dormirá esta noche en el Palacio Episcopal de Las Palmas de Gran Canaria, a unos metros de la catedral, para el viernes tomar un vuelo a las 8.40 horas (7.40 GMT) hacia Tenerife, donde completará los últimos actos programados en su visita a España.

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