Un acertante de Euromillones gana casi 175 millones de euros

Imagen de archivo de una administración de loterías Archivo El Ideal Gallego

En el sorteo de Euromillones de este martes hay un boleto de la primera categoría (5 + 2) premiado con 174.984.088 euros, que ha sido validado en Bélgica.

En España hay dos boletos acertantes de la segunda categoría (5 + 1), que han ganado 148.909 euros, que han sido validados en Manresa (Barcelona) y Estepona (Málaga).

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El boleto acertante de El Millón ha sido validado en la Administración de Loterías no 1 de Ardales (Málaga), situada en Real, 30.

En el próximo sorteo de se pondrá en juego un fondo garantizado de 17 millones de euros para los acertantes de la primera categoría (5 + 2).

Números: 44 02 23 46 07

Estrellas: 05 - 03

El Millón: CTV51978