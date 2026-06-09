Muere Cristina Blanco, madre del actor Miguel Ángel Muñoz y popular vidente de televisión

Imagen compartida por el actor Miguel Ángel Muñoz, en la que aparece con su madre, Cristina Blanco Instagram de Miguel Ángel Muñoz

Cristina Blanco, una conocida vidente vinculada a programas de televisión de los años noventa, ha fallecido, según ha informado en sus redes sociales su hijo, el actor Miguel Ángel Muñoz.

"A pesar del impacto de lo repentino que ha sido y del dolor, me alegro mucho de que te hayas ido en paz y durmiendo plácidamente el pasado sábado, 7 de junio", indica el actor en una carta publicada en su cuenta de Instagram, que acompaña de una docena de fotografías.

Se trata de un mensaje de agradecimiento, en el que recuerda también: "Estos tres últimos años has vuelto a librar la muerte en demasiadas ocasiones pero parece que esta vez, justo cuando más consciente emocionalmente estabas, el cuerpo no te acompañó". "Nos dejas un vacío inmenso", lamenta.

Muere el actor Fernando Esteso a los 80 años en Valencia Más información

Muñoz (Madrid, 1983) que debutó en 1990 en el corto 'La vida siempre es corta' de Miguel Albadalejo y en la película 'El palomo cojo' de Jaime de Armiñán, se sincera sobre la relación con su madre, que le tuvo con apenas 19 años y que padeció problemas de salud mental.

"Has vivido desde muy joven con un trastorno mental que fue diagnosticado demasiado tarde", explica el actor, que se refiere al documental 'La última vuelta', en el que muestra su debut como piloto de carreras y que presentó en el pasado Festival de Málaga: "Te estaré eternamente agradecido por querer aparecer en mi documental y que te hiciera tanta ilusión".

Muere el polémico abogado Emilio Rodríguez Menéndez Más información

En esta cinta, Muñoz relata cómo trató de escapar con la velocidad del duelo por el fallecimiento de su tía bisabuela, que le crió y con la que estuvo muy unido, y a la que retrató en '100 días con la Tata' en 2021.

En la misiva, también alaba la que define como "discreción admirable" de su madre: "Gracias por ponerte a un lado de los medios de comunicación hace ya más de 20 años y nunca haber entrado en la rueda de hablar de ti o de otros, a pesar de todas las veces que han hecho todo lo posible para tener un testimonio tuyo, o por muy atractivas que fueran las ofertas que te hacían para hablar de todas las personas que confiaron en ti parte muy íntimas de su vida".

Miguel Ángel Muñoz alcanzó gran popularidad con series como 'Al salir de clase', 'Compañeros', 'Periodistas' o la exitosa 'Un paso adelante', y ha compaginado esta carrera con la música y su participación en televisión (fue vencedor de 'MasterChef Celebrity' en 2016).