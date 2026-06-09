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Sociedad

León XIV llega en papamóvil al Estadio Olímpico para la multitudinaria vigila de oración

Efe
09/06/2026 21:05
El Papa León XIV saluda a los fieles a su llegada a la vigilia que se celebra este martes en el Estadio Olímpico de Barcelona.
El Papa León XIV saluda a los fieles a su llegada a la vigilia que se celebra este martes en el Estadio Olímpico de Barcelona.
EFE / Alejandro García
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El Papa León XIV llegó en papamóvil al Estadio Olímpico Lluís Companys, donde fue recibido de manera entusiasta por las cerca de 40.000 personas que se han congregado allí para participar en una multitudinaria vigilia de oración.

León XIV salió poco después de las 19.00 horas del Palacio Episcopal de Barcelona y se dirigió en coche hasta el Estadio Olímpico, donde antes de entrar bendijo una treintena de ambulancias de sor Lucía Caram que se desplazarán a Ucrania con ayuda humanitaria.

Ha sido allí, a las puertas del estadio, donde el pontífice se ha subido al papamóvil para entrar al recinto poco después de las 19.50 horas.

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León XIV, a quien se ha visto hacer nuevamente el gesto de 'six seven' que se ha puesto en moda entre los más jóvenes, ha dado la vuelta al estadio en el vehículo papal para saludar más de cerca al público que ha venido a verle antes de cerrar su primera jornada en Barcelona.

El acto, el más multitudinario de la agenda de dos días del Papa en Cataluña, ha empezado poco después de las 18.00 horas con actuaciones musicales, conversaciones y la proyección de varios videos, entre ellos uno sobre el arquitecto Antoni Gaudí y otro de la Sagrada Familia.

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La montaña de Montjüic, donde se encuentra la emblemática instalación deportiva, ha sido el escenario elegido para la celebración de una vigilia de oración con la presencia del santo padre, que este martes aterrizó en  Cataluña tras su agenda de tres días en Madrid.

Tras la primera parte del acto más lúdica, sin el pontífice, llegará ahora una más solemne, aunque también habrá lugar para actuaciones, como la de la Escolanía de Montserrat y el cantante Sergio Dalma en la clausura del evento. 

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