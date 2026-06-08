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Sociedad

El pasado mayo fue un mes seco y el séptimo más cálido del siglo XXI

También predominaron las condiciones secas en Galicia occidental, aunque en la parte oriental, se registró mucha humedad

Efe
08/06/2026 18:16
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EFE
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El pasado mayo fue seco y muy cálido con una temperatura media sobre la España peninsular de 17 grados, lo que supone 1,4 grados por encima del valor normal para este mes, registro que lo convierte en el noveno mayo más cálido desde el comienzo de la serie, en 1961, y el séptimo más cálido del siglo XXI.

En gran parte del noroeste de la península, depresión del Ebro y áreas del Mediterráneo fue muy cálido, incluso extremadamente cálido en pequeñas zonas de la costa.

En el resto peninsular fue predominantemente cálido, según el avance climático del mes publicado este lunes por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

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En Baleares, mayo tuvo carácter cálido, con algunas zonas muy cálidas, mientras que en Canarias hubo mucha variación entre islas, resultando normal en conjunto.

La Aemet destaca dos partes del mes bien diferenciadas: hasta el día 18 las temperaturas estuvieron en general por debajo de lo normal, pero a partir del 19 y hasta finales de mes se produjo un "intenso episodio cálido", con temperaturas medias para el conjunto de España de unos 5 grados por encima de lo normal.

En ese período, dieciséis estaciones principales batieron su récord de temperatura máxima más alta para un mes de mayo y en dieciséis estaciones se registró la mínima más alta para este mes.

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El día 31 de mayo Sevilla aeropuerto alcanzó 40,5 grados y Córdoba aeropuerto 39,5 grados. En lo que a mínimas se refiere, Izaña (Tenerife) bajó hasta -1,8 grados el día 14 y el día 16 Molina de Aragón (Guadalajara) registró -1,7 grados.

Precipitaciones

Tuvo carácter seco en cuanto a precipitaciones, con una cifra de 48,3 litros por metro cuadrado sobre la España peninsular, es decir, el 85% del valor normal del mes para el periodo de referencia 1991-2020 y fue el vigésimo séptimo mayo más seco desde 1961 y el decimotercero del siglo XXI.

Las precipitaciones quedaron por debajo de lo normal en amplias zonas de la mitad sur peninsular; los déficits más acusados se registraron en el sureste peninsular, con áreas de carácter muy seco en el este de Andalucía, incluso extremadamente seco, y en el sur de Castilla-La Mancha. También predominaron las condiciones secas en el valle medio del Ebro, litoral y prelitoral de Cataluña y en zonas de la Comunitat Valenciana y de Galicia occidental.

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Por el contrario, fue normal en gran parte del centro y nordeste peninsular, mientras que el mes resultó húmedo o muy húmedo en amplias zonas de la mitad norte peninsular, especialmente en Galicia oriental, la cornisa cantábrica, el País Vasco, Navarra, el norte de Castilla y León y zonas del Pirineo.

También se observaron condiciones húmedas en puntos del sistema Ibérico, del interior peninsular y de la fachada mediterránea.

En Baleares predominaron las condiciones normales y en Canarias mayo fue, en conjunto, un mes muy húmedo, con un carácter más marcado en las islas occidentales.

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