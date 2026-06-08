El papa propone en Madrid el lenguaje del amor "para que todos se sientan como en casa"

El papa León XIV bendice a los fieles en el encuentro con la comunidad diocesana que protagoniza este lunes en el estadio Santiago Bernabéu, en Madrid. EFE

El papa León XIV ha dicho este lunes en Madrid, "la capital de un gran país europeo" donde se toman decisiones importantes pero también destino de millones de personas en busca de oportunidades, que el amor "es el lenguaje que hace que todos se sientan como en casa".

"Vosotros sois la Iglesia diocesana en medio de un pueblo que ama la música, la danza y el estar juntos, pero que también conoce los conflictos, la resignación y, a veces, la desesperación, situaciones en las que el Evangelio puede abrir un camino a la esperanza", ha dicho el papa a 70.000 fieles de la diócesis de Madrid en un discurso en el estado Santiago Bernabéu.

Les ha explicado que "hoy reconstruir significa reconocer que, en la pluralidad de voces y visiones (...) existe, sin embargo, una posibilidad luminosa: la de edificar juntos, transformando la diversidad en un recurso y haciendo de la escucha y del diálogo el terreno común en el cual hacer crecer la justicia y la fraternidad".

El pontífice ha afirmado que cada vez es más importante "la misión cristiana en el seno de las grandes realidades urbanas, donde una cultura inédita late y se elabora".

"En las grandes ciudades, más que en otros lugares, a veces nos parece que ya no tenemos los mapas para movernos con seguridad. Entonces hay que volver a aprender el arte espiritual de ser cordiales, sin el cual incluso el anuncio del Evangelio corre el riesgo de convertirse en una repetición impersonal y, al perder eficacia, deja espacio a la frustración y la desconfianza", ha subrayado el pontífice Madrid.

León XIV ha invitadoa los asisentes a "ofrecer el testimonio evangélico que desata las mejores fuerzas de una humanidad bombardeada de imágenes y palabras, pero hambrienta de justicia y sedienta de verdad".

A los representantes de la Iglesia de Madrid les ha animado además a detenerse "para interpretar la vida de los barrios, los cambios culturales, las tensiones sociales".

El papa ha escuchado el testimonio de una mujer peruana y ha constatado que "muchos, como ella y su familia, al comienzo sienten temor a acercarse, pues han oído hablar de prejuicios y decepciones".

"La bondad, aunque sea de unos pocos, puede vencer el miedo de muchos. Sed, para todos, como una Biblia abierta: que en vuestros rostros y en vuestra vida se pueda encontrar la Palabra de Dios", ha señalado.

"El amor, efectivamente, es el lenguaje que hace que todos se sientan como en casa", ha concluído el papa.