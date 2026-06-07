Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Sociedad

El papa sorprende en Madrid al sumarse al viral gesto «six-seven» durante el recorrido entre fieles

Belén Cebey
Belén Cebey
07/06/2026 12:05
MADRID, 06/06/2026.- El papa León XIV saluda a los fieles a su llegada a la Plaza de Lima donde presidirá una Vigilia de Oración con jóvenes, este sábado, primero de los seis días que componen su visita oficial a España. EFE/JuanJo Martín
El papa León XIV saluda a los fieles a su llegada a la Plaza de Lima
EFE
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

El papa Luis XIV protagonizó este sábado una de las imágenes más comentadas de la jornada al realizar el popular gesto viral conocido como «six-seven» mientras recorría las calles de Madrid saludando a miles de fieles congregados a lo largo del recorrido.

Durante el trayecto, el pontífice saludó desde el vehículo papal a los asistentes que agitaban banderas, teléfonos móviles y pancartas de bienvenida. En varios momentos, grupos de jóvenes comenzaron a realizar el conocido gesto viral y a corear «¡Six-seven, six-seven!». Ante la sorpresa de los presentes, el papa respondió imitando el movimiento con las manos, provocando aplausos, risas y una inmediata reacción en las redes sociales.

Las imágenes del momento se difundieron rápidamente en las redes sociales, donde numerosos usuarios destacaron la cercanía del pontífice con las nuevas generaciones. Muchos jóvenes interpretaron el gesto como una forma de conectar con ellos utilizando referencias populares de internet.

La anécdota se convirtió en uno de los momentos más comentados de la visita a la capital española, combinando la solemnidad del acto con un guiño a una de las tendencias virales más populares del momento. Mientras continuaba su recorrido por las calles de Madrid, miles de personas siguieron saludando al pontífice, que respondió con sonrisas y gestos de agradecimiento a los asistentes.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Screenshot

Heritage and imagination
Natalia Alcayde
Manifestación murales Lugrís

Ducias de paraugas fan "un último intento" de salvar os frescos de Lugrís do antigo Fornos
Óscar Ulla
02 mayo 2018A Coruña.- El circuito canino de agility en el parque de Bens se construye con 10 meses de retraso

Tres parques de A Coruña contarán con pérgolas para hacer frente a las altas temperaturas
Redacción
MADRID, 06/06/2026.- El papa León XIV saluda a los fieles a su llegada a la Plaza de Lima donde presidirá una Vigilia de Oración con jóvenes, este sábado, primero de los seis días que componen su visita oficial a España. EFE/JuanJo Martín

El papa sorprende en Madrid al sumarse al viral gesto «six-seven» durante el recorrido entre fieles
Belen Cebey