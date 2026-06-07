El papa sorprende en Madrid al sumarse al viral gesto «six-seven» durante el recorrido entre fieles

El papa León XIV saluda a los fieles a su llegada a la Plaza de Lima EFE

El papa Luis XIV protagonizó este sábado una de las imágenes más comentadas de la jornada al realizar el popular gesto viral conocido como «six-seven» mientras recorría las calles de Madrid saludando a miles de fieles congregados a lo largo del recorrido.

Durante el trayecto, el pontífice saludó desde el vehículo papal a los asistentes que agitaban banderas, teléfonos móviles y pancartas de bienvenida. En varios momentos, grupos de jóvenes comenzaron a realizar el conocido gesto viral y a corear «¡Six-seven, six-seven!». Ante la sorpresa de los presentes, el papa respondió imitando el movimiento con las manos, provocando aplausos, risas y una inmediata reacción en las redes sociales.

Las imágenes del momento se difundieron rápidamente en las redes sociales, donde numerosos usuarios destacaron la cercanía del pontífice con las nuevas generaciones. Muchos jóvenes interpretaron el gesto como una forma de conectar con ellos utilizando referencias populares de internet.

La anécdota se convirtió en uno de los momentos más comentados de la visita a la capital española, combinando la solemnidad del acto con un guiño a una de las tendencias virales más populares del momento. Mientras continuaba su recorrido por las calles de Madrid, miles de personas siguieron saludando al pontífice, que respondió con sonrisas y gestos de agradecimiento a los asistentes.