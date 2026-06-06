Primer día del papa en España: carga contra la polarización y arropa a inmigrantes y jóvenes

El papa León XIV, este sábado, durante su visita al centro CEDIA 24 Horas, de Cáritas Madrid, EFE

El primer día de la visita del papa a España estuvo marcado por un discurso de fuerte carga política en el Palacio Real en el que condenó la polarización y agradeció el compromiso del país con la paz, y por cómo arropó a los migrantes y a los jóvenes, a quienes pidió que sean "la chispa de una humanidad nueva".

El avión papal aterrizó en el aeropuerto de Madrid en la mañana del sábado para iniciar el primer viaje de León XIV a un país de la Unión Europea (UE), el cuarto internacional de su papado bajo el lema 'Alzad la mirada' y que se prolongará hasta el 12 de junio.

Por la reconciliación y contra la polarización

Tras ser recibido por los reyes de España y otras autoridades en el aeropuerto, la comitiva papal se trasladó al Palacio Real, donde tuvo lugar la ceremonia de bienvenida en la que el pontífice pronunció un primer discurso cargado de referencias políticas nacionales e internacionales.

"Vengo ante ustedes para confirmar, alentar e inspirar una renovada fidelidad de los creyentes al Evangelio, así como una reconciliación y una cooperación más profundas entre las distintas fuerzas de esta nación", dijo el papa, buen conocedor de España, país que visitó antes hasta en medio centenar de ocasiones.

"Hoy, la tentación de ganar popularidad avivando el fuego de las polarizaciones parece crecer, en lugar de disminuir", abundó.

Al recordar que la historia de España "no es la cultura del enfrentamiento, sino la del encuentro, la que genera estabilidad y prosperidad", León XIV instó a "huir de esos enfoques identitarios que parecen aclararlo todo, pero que pueblan el mundo de fantasmas y enemigos".

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Agradecimiento a España

Para concluir, León XIV agradeció a España "su fidelidad al derecho internacional y al multilateralismo, que se traduce en un compromiso activo con la paz y la solidaridad entre los pueblos", y animó al país a "cultivar también en su interior el diálogo y la amistad social".

En ese primer discurso en España, pronunciado ante los reyes y las principales autoridades del país y el cuerpo diplomático, alentó a las autoridades españolas "a impulsar el proceso de unión europea, no en oposición a otras potencias, sino como un don para toda la familia humana".

Una cubana y un senegalés

Después de la ceremonia oficial de bienvenida, el papa empezó su visita a Madrid en el CEDIA 24 Horas de Cáritas para personas sin hogar en Lucero, un barrio popular y con bastante población migrante.

En este centro que da asistencia a personas sin hogar y en situación de exclusión social, Robert Prevost escuhó a Niurka, de 33 años, abogada, que llegó a España desde Cuba y que se presentó ante el papa con dos bebés gemelos en brazos.

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"Hace poco más de un año llegué a Madrid sola, embarazada de mis hijos, sin saber cómo iba a salir adelante. Tenía mucho miedo. Pero la Iglesia me acogió. Aquí nacieron Ares y Atenea. Aquí recibieron el bautismo. Hoy miro a mis hijos y sé que podemos tener un futuro", relató la mujer, que entregó al papa un lazo con los nombres de sus pequeños.

León XIV también escuchó el testimonio de Khadry, que llegó a España desde Senegal en 2020, en plena pandemia: "Santo Padre, gracias por estar aquí y por acercarse a las personas migrantes".

"Encontré personas que me acogieron sin preguntarme nada, que me miraron con respeto y me hicieron sentir que mi vida importaba. Poco a poco empecé a confiar, a levantarme, a creer que podía salir adelante. Hoy tengo trabajo y he podido empezar una nueva etapa", contó este senegalés.

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Llamamiento a los jóvenes

En el acto de cierre de su primer día en Madrid, ante unas 500.000 personas, el papa pidió a los jóvenes que sean la chispa de la humanidad nueva ante "el vacío de la indiferencia y del conformismo, ante la violencia de la guerra y de la mentira".

Lo hizo durante la vigilia multitudinaria con jóvenes en la Plaza de Lima de Madrid.

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"La misión que os confío es precisamente ésta: que seáis humanos. Sí,¡sed humanos!: hombres y mujeres de carne y hueso. No apariencias, sino rostros fiables", les dijo tras invitarles a buscar la verdad que permanece frente a las "mentiras" que se encuentran en las redes y a "dar una nueva dirección a la sociedad".

El papa llegó en papamóvil a la Plaza de Lima tras darse un baño de masas entre la multitud que llenaba la zona adyacente al estadio Santiago Bernabéu y después subió al palco preparado para el acto, donde se sentó rodeado de varios jóvenes, entre ellos una peruana, que le hicieron preguntas sobre varios temas.

La "llaga abierta" de los abusos

También le preguntaron los periodistas a bordo del avión hacia España sobre la situación de los abusos por parte de la Iglesia española.

"Subrayo el hecho de que yo personalmente he trabajado siempre para instituir comisiones, para hacer normas y lo seguiré haciendo, también toda la Iglesia, porque es una llaga todavía abierta", explicó el pontífice.

Confirmó también que en España se va a reunir con víctimas de esos abusos, pero "que no puede reunirse con todas las que se lo piden", sin dar detalles.

Asociaciones de víctimas y supervivientes de abusos sexuales en el seno de la Iglesia denunciaron su exclusión en la visita del papa y prevén manifestarse el lunes ante la Nunciatura, donde se aloja León XIV durante su estancia en Madrid.