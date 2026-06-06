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Sociedad

El papa León XIV inicia en Madrid su primer viaje apostólico a España

Efe
06/06/2026 10:36
Visita del papa León XIV a España
El papa León XIV junto al rey Felipe VI y la reina Letizia
EFE
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 El avión de la compañía Ita Airways en el que viaja el papa León XIV ha aterrizado a las 10:12 horas en el aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid-Barajas para iniciar su primera visita apostólica a España hasta el 12 de junio que, además de la capital, también le llevará a Barcelona y a las islas Canarias.

Tras tomar tierra en la pista del aeropuerto madrileño, el avión, que exhibía en las ventanillas de cabina las banderas de España y el Vaticano, se ha detenido junto al pabellón de Estado.

El nuncio apostólico Piero Pioppo ha subido a la aeronave para dar la bienvenida al pontífice y su delegación. En el avión papal viajan también 80 periodistas de once países.

El papa León XIV ha pisado suelo español pocos minutos después, a las 10:33 horas y ha sido recibido a pie de escalerilla por los reyes, y, posteriormente, por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; el ministro de Exteriores, José Manuel Albares; de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños; así como la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso y el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida.

A la comitiva institucional de bienvenida en el aeropuerto también han acudido la embajadora de España en el Vaticano, Isabel Celáa; el arzobispo de Madrid, el cardenal José Cobo; el presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, y otras autoridades eclesiástica.

La visita de seis días a España que este sábado emprende Robert Prevost y que tiene como lema "Alzad la mirada" se produce quince años después de la última visita de un papa cuando Benedicto XVI estuvo en la capital con motivo de las Jornadas Mundiales de la Juventud en 2011

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