Medio centenar de jóvenes coruñeses ponen rumbo a su cita con el pontífice

Los jóvenes coruñeses, este viernes en el campus de Elviña, cargando sus pertenencias en el bus que les llevaría a Madrid Quintana

Y llegó al fin el día de cargar las maletas de ilusión y ponerse sobre ruedas para llegar al que es el acontecimiento del año para los católicos españoles: la visita del papa León XIV al país. Y si bien es cierto que, al menos por el momento, el santo padre no hará escala en ningún punto de Galicia, eso no es motivo para frenar a los coruñeses.

De hecho, uno de los cuatro autobuses fletados por la Archidiócesis de Santiago de Compostela para acudir a la cita pontificia partió este viernes a las 14.30 horas desde el campus de Elviña rumbo a Madrid con medio centenar de jóvenes de entre 15 y 30 años a bordo. En el maletero del vehículo rodado mochilas llenas de entusiasmo, fervor, fe y alegría por ser testigos de un evento sin parangón dentro de la comunidad religiosa católica.

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Los jóvenes del autobús herculino forman parte del medio millar de personas que se desplazarán este fin de semana a Madrid desde las distintas diócesis gallegas para acompañar a León XIV en la que será su primera parada en el país. Además, integran el grupo más numeroso que partirá de Galicia, pues la Archidiócesis de Santiago fletó un total de cuatro autobuses en los que viajaron a la capital un total de unos 200 peregrinos.

Además, como indicaron fuentes de la institución el pasado jueves, el arzobispo de Santiago, Francisco Prieto, también estará en Madrid con una cuestión que mantiene en vilo también a la Xunta de Galicia: si el papa volverá el próximo año para vivir desde la comunidad el Año Santo, cuyos preparativos el Gobierno gallego ya ha puesto en pleno funcionamiento.

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La archidiócesis también confirmó que además de los autobuses fletados de forma oficial les consta que muchos particulares se desplazarán de forma privada a Madrid para participar en los diferentes actos que configuran la visita papal a España.

Los coruñeses estarán acompañados por otro medio centenar de jóvenes que salieron este viernes de Ferrol movilizados por la diócesis de Mondoñedo-Ferrol; de 100 que se desplazaron desde diversas parroquias ourensanas; de otro centenar que partió en dos autobuses desde Vigo, como comunicó la diócesis de Tui-Vigo y de un grupo de 50, con edades entre los 14 y los 50 años que hizo lo propio desde Lugo.

Los peregrinos viajaron acompañados de religiosos y sacerdotes –los obispos también tendrán su encuentro con el pontífice–. En el programa figura una visita cultural a Madrid este sábado por la mañana para sumarse a los actos de la visita papal por la tarde y el domingo.

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O Porriño invita al papa a “la tierra de sus antepasados”

El Ayuntamiento de O Porriño logró hacer llegar en mano al papa León XIV una invitación para que visite “la tierra de sus antepasados”, así como un trozo de piedra de la localidad en un monolito que entregó al papa Ángeles Costa, de la Fundación DisCamino, durante un encuentro en su audiencia general en Roma este pasado miércoles. Costa saludó al papa y, tras pedirle la bendición y trasladarle la labor de DisCamino, le hizo entrega del regalo enviado por el Ayuntamiento de O Porriño. “El papa ya tiene un trozo de nuestro corazón”, dijo en sus redes sociales, el regidor de la localidad pontevedresa Alejandro Lorenzo.