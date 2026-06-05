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Sociedad

La mujer hallada muerta por arma de fuego en Málaga fue asesinada por su pareja

Efe
05/06/2026 13:00
Asesinato mujer Málaga
Miembros de los servicios funerarios retiran uno de los cuerpos hallados muertos este viernes por arma de fuego en Málaga
EFE
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La mujer de 51 años hallada muerta con heridas de arma de fuego este viernes en una vivienda de Málaga fue asesinada presuntamente por su pareja, un hombre de 56 años que después se habría quitado la vida, han informado a EFE fuentes cercanas a la investigación.

Ni la víctima ni el presunto asesino estaban inscritos en el sistema VioGén de seguimiento de los casos de violencia de género, han añadido.

El hallazgo de los cadáveres, ambos con heridas por arma de fuego, se ha producido sobre las 7:30 horas en un domicilio situado en la calle Guadalimar de la barriada de La Palma, al norte de la ciudad.

El 112 ha recibido el aviso de un ciudadano que alertaba sobre la existencia de dos personas al parecer muertas en una vivienda, por lo que ha movilizado a Policía Nacional y al 061, ha explicado a EFE un portavoz del servicio de emergencias.

Los efectivos sanitarios, que ya tenían conocimiento del suceso, han certificado las dos muertes y se ha hecho cargo de la investigación el grupo de Homicidios de la Comisaría Provincial de Málaga.

Solo unas horas después del suceso, la Policía Nacional ha confirmado que se trata de un caso de violencia de género.

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, ha expresado su rechazo ante la "gran lacra" de la violencia de género y ha expresado sus condolencias a la familia y amigos de la víctima.

La Unidad contra la Violencia de Género de la Subdelegación se encuentra recabando datos de este asesinato para remitirlos a la Delegación del Gobierno para su confirmación como un caso de naturaleza machista.

De confirmarse la naturaleza machista de este asesinato, sería la víctima número 24 de violencia de género de este año y la 1.365 desde que se empezaron a contabilizar los feminicidios en 2003.

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista y sus entornos las 24 horas del día y en 53 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

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