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Sociedad

El segundo caso de hantavirus en España presenta febrícula

Efe
04/06/2026 12:15
Hospital Gómez Ulla, donde permanecen aislados los pasajeros del barco afectado por el brote de hantavirus
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EFE
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El segundo caso de hantavirus que ingresó sin síntomas en la Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel (Uatan) del Hospital Gómez Ulla de Madrid tras dar positivo ha desarrollado febrícula en las últimas horas, mientras el primero, cuyo contagio se confirmó el 11 de mayo, continúa asintomático.

El crucero MV Hondius, donde se produjo el brote de hantavirus, frente a las costas de Cabo Verde

Investigadores de la UDC podrían tener la clave para evitar futuras pandemias

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Así lo han informado fuentes del Ministerio de Sanidad, que han explicado que los otros 12 pasajeros españoles del buque MV Hondius, afectado por un brote de este virus, que se encuentran en vigilancia y aislamiento en el mismo hospital pero en habitaciones individuales, siguen negativos y están bien.

El paciente que ahora ha desarrollado febrícula ingresó sin síntomas en la Uatan del Gómez Ulla el pasado 25 de mayo tras dar positivo en la prueba PCR. El otro caso, un hombre de 70 años, fue trasladado a la misma unidad el lunes 11 de mayo, y tras pasar unos primeros días son síntomas respiratorios y fiebre, continúa asintomático. 

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