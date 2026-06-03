Doña Leonor destaca el impacto de su formación militar: “No soy la misma persona”

FLa princesa Leonor, este miércoles, tras recibir la Medalla de Oro de la Región de Murcia Marcial Guillén (Efe)

La princesa de Asturias recibió este miércoles la Medalla de Oro de la Región de Murcia, una condecoración con la que pone fin de manera simbólica, dijo, a una etapa que “ha sido esencial” para ella.

“Les aseguro que no soy la misma persona que llegó a Zaragoza a mediados de agosto de 2023”, subrayó.

Fue en esa fecha cuando doña Leonor inició su formación militar, que concluye el 10 de julio en la Academia General del Aire (AGA), en San Javier, Murcia, y que dará paso a partir del otoño a su formación universitaria, que comenzará en la Universidad Carlos III de Madrid.

La princesa llegaba al Palacio de San Esteban, sede del Gobierno autonómico, poco después de las 12.20 horas, tras su paso por Cartagena y San Javier, donde recibió también la Medalla de Oro de la Asamblea Regional y la del municipio marmenorense, del que ha sido designada además Hija Predilecta.

El acto, de apenas media hora de duración, se celebró en la iglesia desacralizada anexa al palacio, donde esperaban a la futura reina unos 200 invitados, autoridades del ámbito político, militar, religioso, civil y social de la comunidad, además de artistas, deportistas e influencers.

Antes, en la calle la recibían entre aplausos otros tantos vecinos, a los que no dudó en saludar durante largos minutos, antes de entrar en el histórico edificio para firmar en su Libro de Oro.

El de San Esteban ha sido el único de los tres actos de condecoración la heredera tomó la palabra, y lo hizo para señalar su admiración por las Fuerzas Armadas, de las que en un futuro será Capitana General.

“Admiro su competencia, su profesionalidad y el modo de enseñarnos a todos los que estudiamos en las academias militares los valores del compromiso, la lealtad y la entrega en el ejercicio del servicio a los demás”, aseguró durante su discurso, en el que se refirió expresamente a la UME.

Explicó también que su paso por la AGA fue “mucho más que clases, vuelos y maniobras”, puesto que esta experiencia le ha ayudado a vivir y ampliar su “manera de entender el compañerismo” y de confiar tanto en sus capacidades como en las de los compañeros.

“Sobrevolar La Manga y Cabo de Palos es una sensación que no se me olvidará jamás”, dijo, y se refirió al Mar Menor, “de geografía tan única y naturaleza tan frágil”, señaló.

Tuvo, asimismo, palabras de recuerdo para el fallecido alcalde de Murcia, José Ballesta; evocó a “la Morenica”, la patrona de la ciudad, e hizo un guiño al grupo cartagenero Arde Bogotá al considerarse a sí misma una “cowboy de la A3” que echará de menos ese trayecto que ha recorrido “tantas veces camino del mar”.