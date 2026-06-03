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Sociedad

De la 'cápsula' del Papa a 250 furgones antidisturbios: la Policía afronta "el mayor reto logístico de su historia"

Europa Press
03/06/2026 22:22
Vista este miércoles, de un momento del montaje del escenario para la misa del Papa León XIV que se celebrará en los alrededores de la fuente de Cibeles de la capital española.
Vista este miércoles, de un momento del montaje del escenario para la misa del Papa en la capital española.
EFE
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La Policía Nacional señaló que la visita del papa León XIV a España supone "el mayor reto logístico de seguridad de sus 200 años de historia" al precisar de un amplio despliegue de más de 15.000 agentes de diferentes unidades, que incluye la 'cápsula' de seguridad del pontífice y 250 furgones de la Unidad de Intervención Policial, los conocidos como 'antidisturbios'.

La visita del papa entre el 6 y el 12 de junio, bautizada como 'Operación Gracia', requerirá que agentes de la Unidad Central de Protección y del Grupo Especial de Operaciones (GEO) conformen la denominada 'cápsula' de protección individual de León XIV, es decir, la primera línea de seguridad y permanente, tanto en Madrid, Barcelona, como en Canarias.

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En conjunto, más de 15.000 agentes de diferentes unidades se desplegarán en Madrid (9.700), Barcelona (600), Las Palmas (1.200) y Tenerife (1.000), junto a 2.600 policías en prácticas procedentes de la Escuela Nacional de Policía en Ávila. Al despliegue se suman otros agentes de la Guardia Civil y policías autonómicas y locales.

Un avión y siete helicópteros 

Asimismo, el contingente de recursos materiales asciende a casi 600 vehículos, entre ellos 250 tipo furgón de la UIP, 17 camiones de la Unidad de Caballería, 24 furgones de la especialidad de Guías Caninos, 38 vehículos para uso del GEO o los 91 vehículos destinados a las cápsulas de protección, según ha detallado la Policía Nacional.

Además, desde la Unidad Aérea de la Policía dispondrán de un avión, siete helicópteros y 16 drones. Subsuelo y Protección Ambiental contará, por su parte, con ocho furgones de la especialidad.

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En el desarrollo de sus funciones, los agentes contarán con 40 cámaras de grabación de alerta temprana de amenazas, 160 arcos de detección de metales, 162 escáneres de seguridad, 302 detectores de metales, 43 inhibidores de frecuencia y 44 equipos de evacuación individual.

Además, el Ejército del Aire y del Espacio está colaborando en el traslado de vehículos pesados como los camiones del Grupo Operativo de Intervenciones Técnicas (GOIT) y los vehículos especiales de la Unidad de Intervención Policial, tipo BMR y 4x4.

Coordinación del dispositivo

La Policía ha avisado de que no estará permitido volar drones en las zonas restringidas sin autorización previa, aun cuando el vuelo tenga fines particulares, recreativos, informativos o de captación de imágenes.

Para la coordinación del dispositivo, cada sede contará con un CEMAN, es decir, una Mesa de Inteligencia y una Célula de Coordinación de Seguridad Aérea, que permanecerán operativas desde el día previo de la llegada de Su Santidad a la ciudad hasta la finalización de su estancia.

En el CEMAN se recibirá y visionará, en tiempo real, las imágenes transmitidas por la Unidad Aérea de la Policía. La Mesa de Inteligencia, gestionada desde la Comisaría General de Información, realizará un seguimiento permanente de las redes sociales y de las posibles amenazas emergentes, además de contar con una célula de Ciberseguridad.

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La complejidad logística del dispositivo policial quedó patente desde este martes, con el traslado de las unidades policiales a Canarias, una de las sedes de la visita papal.

En concreto, dos barcos partieron desde Huelva con destino Las Palmas y Tenerife con unos 215 agentes, más de 170 vehículos y 16 canes, a los que se unirán otros 1.300 agentes que partirán en siete vuelos en los días previos de la llegada de Su Santidad al territorio insular.

Asimismo, será necesario el traslado interinsular entre los días 11 y 12 del junio a través de un barco que realizará el trayecto entre Agaete y Tenerife con más de 320 agentes, 160 vehículos y cuatro canes.

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