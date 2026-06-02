Machado y Lorca conviven con Rosalía y los ‘therians’ en la PAU

Estudiantes antes de comenzar los exámenes de este martes en Bilbao Miguel Toña (Efe)

Antonio Machado, Federico García Lorca y Carmen Laforet se han mezclado en los exámenes de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) de este martes con análisis de artículos sobre la cantante Rosalía y su disco ‘Lux’ o el fenómeno de los ‘therians’.

El primer día de PAU para miles de estudiantes de Bachillerato de 14 comunidades transcurrió sin incidentes y con mejores sensaciones entre el alumnado de las esperadas.

Aunque a primera hora de la mañana los estudiantes acudían con nervios al llamamiento de los exámenes de Lengua Castellana y Literatura II, e incluso en algunas universidades como la de Santiago de Compostela los ejercicios no empezaron hasta las 10.00 por los murmullos en los pasillos, la tranquilidad se dejó ver finalizada la prueba.

Los comentarios de la mayoría de los estudiantes a la salida fueron positivos y algunos confesaron cierta relajación una vez superado el miedo a lo desconocido que representa el primer examen.

No obstante, mientras en Murcia las preguntas versaron sobre clásicos como ‘La casa de Bernarda Alba’, de Federico García Lorca, y ‘Nada’, de Carmen Laforet, o en Cantabria caía ‘Campos de Soria’, de Antonio Machado, en La Rioja junto al texto de ‘Crónica de una muerte anunciada’, de Gabriel García Márquez, aparecía un artículo de la periodista Delia Rodríguez sobre el fenómeno de los ‘therians’.

Además, como novedad, los alumnos riojanos tuvieron que elaborar un texto argumentativo y personal sobre las ventajas y desventajas de ser joven en el mundo actual.

A los bachilleres gallegos les sorprendió un comentario de texto sobre un artículo en torno a la cantante Rosalía y a su disco ‘Lux’; una reseña que relaciona la sensación de vacío y la búsqueda de espiritualidad con la publicación del último álbum de la cantante.

“El tema molaba pero era algo complicado”, reconoció María Domínguez, estudiante del IES Pobra do Caramiñal y una de las primeras en salir del aula.

Los estudiantes extremeños se enfrentaron también a temas inesperados como un texto del escritor Juan José Millás sobre los blísteres de medicamentos o una redacción sobre la influencia de los objetos y las tecnologías en la vida cotidiana.

“Ha sido fácil, fácil. Buen comienzo”, señalaba Miguel, mientras Erika subrayaba que no encontró “especiales complicaciones” en ninguno de los bloques de la prueba y Claudia apuntaba que el texto había sido “comprensible” y la sintaxis más asequible que en convocatorias anteriores.

En la mayoría de las universidades se hicieron controles aleatorios con sistemas de radiofrecuencia para evitar copiar durante las pruebas y en La Rioja no se permitieron ni relojes analógicos.

El vicerrector de Estudiantes de la Universidad de Cantabria, Íñigo Casafont, identificó algún dispositivo con el nuevo detector de aparatos electrónicos, pero señaló que han sido “móviles despistados” a tiempo de ser retirados.

Entre las principales novedades en Extremadura estaba la inclusión del DNI digital en todas las sedes. Y en Valencia, donde los docentes siguen con la huelga indefinida, las pruebas se celebraron con normalidad y los jóvenes tuvieron que examinar un texto del cuento ‘El tesoro’ de Emilia Pardo Bazán, con enfoque feminista.

Para Rocío, del instituto Francisco Cascales de Murcia, la prueba también fue fácil, parecida a las que había hecho en clase durante el curso y su compañera María, que quiere estudiar Bellas Artes, zanjó que “pensaba que sería más difícil”.

Muchos alumnos acudieron a la PAU en plena ola de calor en algunas ciudades, como en Murcia, donde alumnos de Lorca se examinaron en un edificio sin aire acondicionado y con el municipio en alerta amarilla.

En Navarra, la organización estudiantil Ikama protagonizó protestas contra la selectividad con pancartas en la fachada del Aulario de la Universidad Pública de Navarra y una concentración ante la biblioteca.

Los alumnos navarros analizaron un artículo de la revista ‘Muy Interesante’ sobre la relación entre Darwin y la posible quiebra de la empresa Mr. Wonderful, mientras que en Castilla y León apostaban por un clásico como ‘El Camino’, de Miguel Delibes.