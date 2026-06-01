Marilyn Monroe, icono y visionaria: la actriz de método que cambió la industria

La actriz Norma Jeane Baker, conocida como Marilyn Monroe Milton H. Greene / National Portrait Gallery (Efe)

Marilyn Monroe habría cumplido este lunes 1 de junio 100 años. Fue mucho más que el icono de glamour que la convirtió en mito. Detrás de esa imagen, reducida al estereotipo de símbolo sexual, hubo una actriz rigurosa, formada en el método y clave en la lucha por el control creativo en Hollywood.

“Ella era Norma Jeane Baker. La creación de ‘Marilyn Monroe’ fue la actuación suprema”, dijo Emily Carman, profesora asociada de Cine y Artes Mediáticas de la Universidad Chapman.

Amy Greene, esposa del fotógrafo Milton H. Greene, uno de sus colaboradores y amigos más cercanos, relató cómo parecía transformarse instantáneamente de Norma Jeane, la mujer detrás del mito, reservada y discreta, a Marilyn Monroe, la deslumbrante estrella que cautivaba a cualquiera.

Tras una infancia marcada por la inestabilidad familiar, episodios de abuso y un matrimonio temprano, Monroe comenzó a trabajar como modelo.

Sin embargo, sus ambiciones la llevaron pronto a Hollywood. El camino no fue sencillo pero en pocos años consiguió contrato con 20th Century Fox. Su ascenso llegó con ‘Niagara’ (1953), ‘Gentlemen Prefer Blondes’ (1953) y ‘How to Marry a Millionaire’ (1953).

Sus papeles de rubia interesada, ingenua o tonta, sumados a la imagen pública de símbolo sexual que se consolidó tras la publicación de unas fotografías de desnudos sin su consentimiento, terminaron eclipsando la complejidad de su trabajo interpretativo.

Carman sostiene que Monroe fue una de las figuras clave en la incorporación del método en Hollywood, técnica entonces asociada a actores como Marlon Brando.

En 1954, se rebeló contra el estudio y se negó a aparecer en ‘The Girl in Pink Tights’ para distanciarse de papeles de mujer ingenua y por su inconformidad con el salario que recibía en comparación con sus coprotagonistas masculinos.

“Fue una actriz muy seria, incluso cuando interpretaba personajes que explotaban la imagen de la rubia ingenua”, añadió la experta. Cuando las grandes estrellas estaban sujetas a contratos restrictivos y tenían escasa capacidad para decidir, Monroe desafió las reglas cuando en 1955 fundó Marilyn Monroe Productions.

Su objetivo era mejorar sus condiciones económicas y ganar el reconocimiento artístico que consideraba que la industria le negaba. Así regresó a Fox bajo sus propios términos para mostrar una faceta más dramática, seria.

En el marco de su centenario, ha permanecido en el tiempo como un mito. Quizás sea el momento de acercarnos a su profundidad emocional y a su conciencia crítica.