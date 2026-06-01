Galicia afronta desde este martes tres días de PAU con 13.500 inscritos, una cifra récord

Varios jóvenes, este lunes, durante la realización de la PAU en la Complutense de Madrid Zipi (Efe)

Galicia afronta a partir de este martes una nueva edición de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) con un número récord de inscritos –casi 13.500– y medidas de control más rigurosas para garantizar la transparencia de las pruebas.

En total son 13.441 los estudiantes matriculados que realizarán los exámenes, lo que supone 495 más que en la convocatoria del año pasado.

Las pruebas se celebrarán durante tres jornadas, del 2 al 4 de junio, en hasta 36 sedes distribuidas por diez municipios gallegos (A Coruña, Ferrol, Lugo, Ourense, Pontevedra, Santiago, Vigo, Cee, Viveiro y A Rúa).

Como principales novedades, destacan que este año la supervisión será más exhaustiva, especialmente en lo referente al material que los aspirantes podrán utilizar durante los exámenes, con el objetivo de evitar fraudes.

Para reforzar la seguridad del proceso, la Comisión Interuniversitaria de Galicia ha incorporado un apéndice al protocolo vigente que amplía las competencias del profesorado encargado de la vigilancia.

La comunidad gallega aumenta casi en medio millar el número de alumnos que se presentan al examen

De esta manera, los miembros de las comisiones delegadas podrán revisar objetos personales como calculadoras, gafas o bolígrafos; mientras que la posesión de dispositivos electrónicos no autorizados implicará la expulsión inmediata del examen del acceso a la universidad.

Por provincias, A Coruña concentra el mayor porcentaje de estudiantes inscritos, con un 46,76% del total.

Le sigue Pontevedra, que reúne el 33,63% de los aspirantes; mientras Lugo y Ourense representan el 10,14% y el 9,47%, respectivamente. Por ciudades, sin embargo, Vigo encabeza la lista con 3.026 estudiantes inscritos, seguida por A Coruña, con 2.855, y Santiago de Compostela, que suma 2.472.

A continuación se sitúan Pontevedra (1.494), Ourense (1.229), Lugo (1.049); Ferrol (832) y municipios más pequeños como Viveiro, que acogerá a 224 estudiantes, A Rúa, con 134 inscritos; y Cee, con 126.

Calendario oficial

La PAU 2026 comenzará este martes a las 09.00 horas con la presentación oficial de las pruebas.

Una hora más tarde comenzará el primer examen común, que será el de Lengua Castellana y Literatura. Posteriormente, a las 12.00 horas, los estudiantes se examinarán de Historia de España o Historia de la Filosofía.

La sesión de tarde se iniciará a las 16.00 horas con las pruebas de Geología y Ciencias Ambientales, Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II, Técnicas de Expresión Gráfico-Plástica y Movimientos Culturales y Artísticos.

A las 18.00 horas será el turno de Dibujo Técnico II, Segunda Lengua Extranjera e Historia de la Música y de la Danza.

el miércoles, segunda jornada de exámenes, comenzará a las 09.30 horas con la prueba de Primera Lengua Extranjera. Dos horas después, a las 11.30 horas, se celebrarán los exámenes de Biología, Tecnología e Ingeniería II, Historia del Arte y Dibujo Técnico Aplicado a las Artes Plásticas y al Diseño II.

Ya a partir de las 16.00 horas los estudiantes afrontarán las pruebas de Física, Empresa y Diseño de Modelos de Negocio, Griego II, Fundamentos Artísticos y Coro y Técnica Vocal II. La jornada concluirá a las 18.00 horas con los exámenes de Química, Geografía, Diseño y Literatura Dramática.

La selectividad, una prueba cada año más práctica, comenzó ayer para los estudiantes de Madrid y Guadalajara

La última jornada, la del jueves, iniciará con Lingua Galega e Literatura a las 09:30 horas y la PAU 2026 concluirá con las pruebas de Matemáticas II, Latín II, Artes Escénicas, Dibujo Artístico II, Análisis Musical II y Ciencias Generales, que se desarrollarán entre las 11.30 y las 13.00 horas.

De este modo, la convocatoria de este año mantiene una característica ya introducida en 2025; y es que todos los estudiantes deberán acudir a las pruebas durante los tres días; ya que el examen de Lingua Galega e Literatura, obligatorio, se celebrará en la mañana del jueves.

Galicia y la mayoría de comunidades seguirán así la estela de Madrid y Guadalajara donde la PAU comenzó ayer en una edición que cada año tiene una carga más práctica y mayor tolerancia con las faltas de ortografía en asignaturas técnicas.

La selectividad se consolida por segundo año un modelo de exámenes más práctico donde solo hay un modelo de ejercicio por asignatura y no dos, y donde el peso de las preguntas competenciales puede llegar hasta el 70% en Lengua Castellana y Literatura II, o estar entre un mínimo del 50% y un máximo del 100% en materias como Historia de España.

La PAU sigue teniendo dos fases, una de acceso (obligatoria y validez indefinida) y otra de admisión (voluntaria y validez de tres cursos), donde se opta a la mejora de la nota.