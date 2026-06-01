Argüello cree que el papa animará al diálogo y a “romper la dialéctica de los contrarios” en su visita a España

Argüello, este luns, durante la presentación de la encíclica papal Zipi Aragón (Efe)

El presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello, aseguró este lunes que en su visita a España el papa León XIV se hará eco de su primera encíclica y animará a “seguir con el diálogo” y a “confiar en el valor de la palabra que se escucha, que es romper la dialéctica de los contrarios”.

Lo hizo en un acto celebrado en la Fundación Pablo VI para analizar la encíclica de León XIV, ‘Magnifica Humanitas’, dedicada a la protección de la dignidad humana ante la revolución de la IA, en el que también participaron el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, el secretario general de CCOO, Unai Sordo, y la exsecretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial (IA), Carme Artigas.

El pontífice ha puesto el foco en los riesgos y oportunidades que se ciernen sobre esta nueva revolución digital y ha reconocido que supondrá una “ayuda valiosa” para la humanidad, aunque en ningún caso puede sustituir a los humanos y debe ser construida y regulada con valores éticos y evitando lógicas de dominio “tecnocráticas”.

“Estoy seguro de que el papa va a hacerse eco de esta encíclica, y desde ahí nos va a seguir con el diálogo y a confiar en el valor de la palabra que se escucha, que es romper la dialéctica de los contrarios a la hora de abordar las cuestiones”, señaló.

Para Garamendi, la encíclica “es más que oportuna” porque considera que el problema en estos momentos “no es tanto que entre una tecnología nueva”, sino que la sociedad esté “preparada” para gestionarla.

Por su parte, Sordo cree que “vale la pena echar un ojo” a la “posición humanista” de la encíclica, basada en “principios morales y éticos”.

“Me parece muy relevante que una encíclica de la Iglesia se haya pronunciado con la nitidez que se pronuncia el papa León XIV”, subrayó Sordo, que valoró que el Vaticano haya invitado a los sindicatos al encuentro que el pontífice mantendrá en el Movistar Arena el próximo domingo con el mundo de la cultura, la economía, el arte y el deporte.

Para Artigas, la encíclica es “muy valiente” y “dará mucho que hablar” pues parte del principio de que la IA “no es solo una tecnología, sino infraestructura de poder”.

Un poder, dijo, que está “en muy pocas manos y distorsiona todo” por lo que aseguró que la regulación es “imprescindible”.