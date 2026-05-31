La visita del papa a Madrid generará un impacto de 73 millones en la ciudad

El papa saluda a los fieles en el Vaticano ANGELO CARCONI (EFE)

La visita del papa a Madrid generará un impacto económico de 73,8 millones de euros en la ciudad durante el próximo fin de semana de junio, impulsado por los 1,8 millones de asistentes previstos a los actos del Pontífice, mientras que las tarifas hoteleras subirán un 4,5% en ese periodo, según datos de Data Appeal Mabrian, la división de Turismo y Destinos de The Data Appeal Company.

Este análisis destaca que el 78% del gasto turístico adicional asociado a los viajeros que se desplazarán a la capital con motivo de esta cita se concentrará en el sector de la restauración.

Por su parte, el 16% corresponderá al transporte, mientras que el 6% restante se destinará a alojamiento y otros servicios hoteleros, según las mismas estimaciones.

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Sobre las tarifas hoteleras, los precios disponibles en las principales agencias de viajes 'online', a dos semanas vista, indican que la tarifa media hotelera en Madrid durante el fin de semana de la visita del Papa León XIV se sitúa en 298 euros por noche, lo que representa un incremento del 4,5% con respecto al mismo fin de semana de 2025.

Esta evolución al alza se encuentra impulsada principalmente por el segmento 'premium', con los hoteles de cinco estrellas marcando el mayor crecimiento (+15,2%), seguido por los alojamientos de tres estrellas, que aumentan un 5,2%.

En cambio, los establecimientos hoteleros de cuatro estrellas se anotan un ligero ajuste a la baja, con una caída media del 1,5% interanual, según datos de Data Appeal Mabrian.

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La Asociación Empresarial Hotelera de Madrid (AEHM) estima una ocupación media del 81,82% en los establecimientos hoteleros de la región entre el 5 y el 9 de junio, coincidiendo con la visita a la capital del papa León XIV y los conciertos del artista puertorriqueño Bad Bunny.

En la encuesta entre sus más de 330 establecimientos asociados, el turista internacional representa el 58,48% del total de visitantes, frente al 41,52% de nacionales, con Estados Unidos, Francia y Reino Unido como principales mercados emisores.

Coincide con Bad Bunny

La visita pastoral del Pontífice a Madrid coincidirá con dos conciertos de Bad Bunny en la ciudad, un hecho resaltado por el director de Marketing y Comunicación de The Data Appeal Company, Carlos Cendra, quien afirma que "puede introducir ciertas distorsiones en el análisis que dificultan aislar por completo el impacto específico de la visita del papa sobre el comportamiento turístico y hotelero de la ciudad".

No obstante, para Cendra, los datos ponen de relieve el "fuerte" efecto multiplicador que los grandes eventos pueden generar en un destino, así como su importante impacto sobre los negocios locales, reflejado en el elevado porcentaje del gasto para la restauración y alimentación.

Otro apunte destacado del directivo es el relacionado con que la proporción del gasto incremental vinculado al transporte sea "especialmente" elevada en comparación con otros grandes eventos, lo "que refleja el volumen de desplazamientos domésticos previsto por parte de residentes españoles, ya sea desde zonas cercanas a Madrid o desde otras zonas del país".