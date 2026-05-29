Un juez exime a un Centro Gallego de pagar a una orquesta que no se sabía las letras y desafinaba

Una imagen referencial de la Audiencia Provincial de Álava del pasado 05 de mayo EFE

El Centro Gallego de Vitoria no tendrá que abonar los 6.655 euros que adeudaba a una orquesta que contrató porque su actuación no ofreció un mínimo de calidad exigible, ya que los cantantes desafinaban y ni siquiera se sabían las letras de las canciones, tras una sentencia de la Audiencia Provincial de Álava.

El Centro Gallego contrata grupos de música para amenizar la celebración de la Festividad de Santiago desde hace cuarenta años al mismo representante y para 2023 este le aconsejó la orquesta 'Ciudad de Vigo'.

La presidenta del Centro Gallego, Mónica Calvo, explicó que el contrato para los dos días de celebraciones de ese fin de semana, el 22 y 23 de julio de 2023, ascendía a casi catorce mil euros y que, a diferencia de otros años, ese grupo les exigió un adelanto del 50% de la cuantía.

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Desembolsaron esa cantidad, pero, tras la actuación, el Centro Gallego de Vitoria no pagó el resto del contrato por alegar incumplimiento y la orquesta presentó una denuncia en la que reclamaba el resto.

En una sentencia de abril de este año, la Audiencia Provincial de Álava confirma una resolución anterior de un juzgado de primera instancia y desestima la petición de la orquesta, por lo que exime al centro de tener que abonar el resto de lo acordado al entender que se habían producido incumplimientos en el contrato.

La sentencia confirma la existencia de "numerosas irregularidades e incumplimientos de un mínimo razonable, apreciable por cualquier oyente medio, en la interpretación y desarrollo de la presentación artística de la banda contratada, corroboradas con la grabación de vídeos".

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Esa primera sentencia concluía que se había acreditado la existencia de "desajustes y defectos en la actuación de la orquesta en grado suficiente para considerar incumplido el contrato" y desestimar la demanda.

Calvo explicó que aportaron al juez vídeos, fotos y testimonios de personas presentes en el espectáculo que, ha dicho, fue "lamentable".

En su denuncia se alegaba que los músicos no coincidían, salvo uno, con los que aparecían en las imágenes publicitarias, los cantantes no se sabían las coreografías ni las letras, no se cumplieron los horarios, el "desafine, acoples, micrófonos que no funcionaban y el desajuste de la música y las canciones fue continuo y la vestimenta de alguno de los componentes no era la correcta".

Ahora, la Audiencia Provincial cierra el caso (no cabe recurso a esta sentencia) y el Centro Gallego no tendrá que pagar el resto de la cantidad de unos conciertos "para olvidar".