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Sociedad

Se estrena un ‘biopic’ de Kate Moss a los 17 años y el pintor Lucian Freud

La película, titulada ‘In her truth’narra la extraña relación que mantuvieron la supermodelo  y el artista británico, quien la retrató desnuda en largas sesiones nocturnas durante casi un año

Efe
29/05/2026 22:56
La modelo Kate Moss posa en la alfombra roja de la Met Gala el pasado 4 de mayo
La modelo Kate Moss posa en la alfombra roja de la Met Gala el pasado 4 de mayo
Sarah Yenesel (Efe)
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Un ‘biopic’ sobre la extraña relación que la supermodelo Kate Moss desarrolló a sus 17 años con el pintor británico Lucian Freud se estrenó este viernes en los cines del Reino Unido, con el título ‘In her truth’ (‘Su verdad’).

 La película relata el año de relación de Moss y Freud –uno de los mejores retratistas británicos contemporáneos, quien entonces ya tenía 80 años– durante el tiempo que el pintor necesitó para ejecutar el retrato de la modelo, entonces al comienzo de su carrera.

 Kate posó desnuda durante larguísimas horas para el artista: concretamente de nueve de la noche a dos de la mañana, durante nueve meses.

 El filme ha sido dirigido por el neozelandés James Lucas, mientras que los papeles principales recaen sobre Ellie Bamber (Moss) y Derek Jacobi en el papel de Freud.

 Aunque Freud era conocido por su promiscuidad y sus numerosas parejas –se le atribuyen 14 hijos reconocidos–, no pareció existir entre él y la muchacha una relación ‘impropia’ en el aspecto sexual, aunque la película no elude otras situaciones escandalosas como cuando se ve a ambos consumiendo opio durante el proceso pictórico.

 Esa relación platónica (por parte de ella) no esconde que Freud estuviera enamorado de la joven y tenga un arranque de celos cuando ella le confiesa que tiene una relación con el empresario Jefferson Hack.

 De hecho, la película transcurre en el momento en que ella quedó embarazada de Hack.

 Pero la película hurta uno de los momentos más icónicos de aquella relación: cuando el pintor tatuó en el muslo de Kate una pequeña bandada de pájaros, un tatuaje del que ella pudo presumir así: “Soy probablemente la única persona viva con un Lucian Freud en el muslo”.

 Según cuenta la ‘BBC’, Kate Moss –que en su vida ha rechazado innumerables ofertas para participar en documentales o ficción sobre su vida– no solo aprobó la versión que presenta Lucas, sino que es una productora de la película. 

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