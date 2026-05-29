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Sociedad

La OMS recuerda que no recomienda restringir viajes al Congo, tras la medida adoptada por Estados Unidos

Los casos de virus registrados hasta el momento son 900, pero pueden subir sin que eso signifique descontrol

Efe
29/05/2026 23:01
El director de la OMS, durante una rueda de prensa el 20 de mayo
El director de la OMS, durante una rueda de prensa el 20 de mayo
M. Rezzini (Efe)
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La Organización Mundial de la Salud (OMS) recordó este viernes que no recomienda restringir los viajes o el comercio con República Democrática del Congo (RDC), donde se registra un brote de ébola, o con Uganda, donde se confirmaron siete casos.

Desoyendo esta posición, el Gobierno de Estados Unidos (EEUU) prohibió la entrada al país de personas que hayan estado en algunos de esos dos países o en la vecina Sudán del Sur, incluso si son residentes permanentes legales.

 Por su parte, el Gobierno de Italia se dirigió a la UE para pedir que se refuerce la coordinación de la vigilancia fronteriza en relación con las llegadas directas e indirectas de las zonas afectadas por el brote del virus Bundibugyo, de la familia del ébola.

 En una presentación ante la prensa en Ginebra, donde se encuentra la sede global de la OMS, la responsable técnica de fiebres hemorrágicas virales de la organización, Analis Legand, recordó no obstante que los países y comunidades afectadas también tienen responsabilidades en cuestiones de movilidad.

 “La recomendación es clara: las personas procedentes de las zonas afectadas que hayan estado en contacto con casos confirmados, probables o sospechosos no deben viajar”, explicó.

 Por su parte, corresponde a los gobiernos de la RDC y de Uganda “aplicar lo que denominamos medidas fronterizas de control de salida, lo cual se está haciendo actualmente”.

 Ello no implica, sin embargo, prohibiciones generales para la entrada de personas procedentes de esos países.

 Por otra parte, Legand indicó que es probable que se observe un aumento de casos de ébola, con respecto a los más de 900 registrados hasta el momento, pero aclaró que esto no reflejará una propagación descontrolada del virus, sino el hecho de que el sistema de vigilancia está funcionando bien. 

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