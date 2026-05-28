Un total de 8.344 extranjeros en Galicia consiguieron la nacionalidad en 2025, la mayor cifra desde que hay registros

Una viajera en el aeropuerto madrileño de Barajas Jesús Hellín (Ep)

Un total de 8.344 extranjeros residentes en Galicia adquirieron la nacionalidad española en 2025, la mayor cifra desde que hay registros (2013), según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) este jueves.

Esta cifra supone un incremento del 25% respecto a las 6.667 nacionalidades adquiridas en la comunidad gallega en 2024, por encima del 18,7% de avance en la media española.

Un total de 299.732 personas extranjeras residentes en España adquirieron la nacionalidad española en 2025, también el dato más elevado desde 2013, cuando comenzó la serie de la ‘Estadística de Adquisiciones de Nacionalidad Española de Residentes’.

De los 8.344, 4.881 son mujeres y 3.463 son hombres. Por grupos de edades, el más numeroso es el de 35 a 39 años (1.014 personas), seguido del de 30 a 34 años (967).

Por países de nacimiento, Venezuela está en cabeza con 2.059 personas, seguida de Cuba (1.099), Colombia (1.053), España (707) y Perú (581). Entre otros países, hay 17 personas nacidas en Ucrania que adquieren la nacionalidad.

La mayoría, por residencia

Por modo de adquisición de nacionalidad, la mayoría la obtuvo por residencia (6.531) – una modalidad exige la residencia de la persona en España durante diez años de forma legal, continuada e inmediatamente anterior a la petición–.

Las 1.813 personas extranjeras restantes lo consiguieron por otra modalidad, por ejemplo, aquellas personas que estén o hayan estado sujetos a la patria potestad de un español o personas cuyo padre o madre hubiera sido español y hubiera nacido en España.

Por comunidades autónomas, Cataluña (con 70.933 casos) y la Comunidad de Madrid (con 69.566) son las autonomías que concentraron el 46,9% de las adquisiciones de nacionalidad española en el año 2025. Galicia ocupa el undécimo lugar en términos brutos a nivel estatal.

Por su parte, La Rioja (1.719) y Extremadura (1.764) fueron las comunidades autónomas con menor número de adquisiciones de nacionalidad entre sus residentes.