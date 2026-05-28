La cifra de ‘ninis’ en la UE mejora desde 2015 pero el objetivo de 2030 sigue lejos

Una joven consulta unos apuntes Ricardo Rubio (Ep)

La tasa de jóvenes sin empleo, educación ni formación en la Unión Europea (UE) , los conocidos como ‘ninis’–descendió al 11% en 2025 desde el 15,2% de 2015, aunque el objetivo comunitario del 9% para 2030 sigue fuera del alcance de la mayoría de Estados, incluida España (11,5%), según datos publicados este jueves por la oficina Estadística de la UE, Eurostat.

Solo nueve países alcanzaron ya esa meta: Países Bajos (5,3%), Suecia (5,9%), Eslovenia (7,6%), República Checa (8%), Portugal (8%), Irlanda (8,1%), Malta (8,5%), Luxemburgo (8,8%) y Dinamarca (8,9%).

En el extremo opuesto, Rumanía registra el 19,2%, un porcentaje casi cuatro veces más que los Países Bajos.

España, que en 2015 llegó al 19,4%, se sitúa en la actualidad a 2,5 puntos del objetivo. Como en el conjunto de la UE, la tasa en España aumenta con la edad: del 5,4% entre los jóvenes de 15 a 19 años al 13,4% en la franja de 20 a 24 y al 15,6% entre los de 25 a 29, frente al 5,3%, 12,8% y 14,7% de la media comunitaria.

Peores registros

Los peores registros europeos los acumulan Rumanía, Bulgaria (13,8%), Grecia (13,6%) e Italia (13,3%), aunque los dos últimos son también los que más han mejorado desde 2015, con descensos de 12,4 y 10,5 puntos porcentuales (PP), respectivamente.

Los únicos tres países que empeoraron su tasa en ese período fueron Alemania (1 pp), Luxemburgo (1,2 pp) y Austria (1,6 pp). En España, en cambio, la mayoría de los ‘ninis’ –hombres y mujeres– buscan trabajo sin encontrarlo: la tasa de desempleo juvenil se sitúa en el 5,9%, solo por debajo de Grecia (6,3%) en la UE.

La brecha de género

En el bloque comunitario, el 12% de las jóvenes de la franja etaria de 15 a 29 años son ‘ninis’, frente al 9,9% de los hombres.

En España la diferencia es casi imperceptible (11,5% y 11,4%), aunque se amplía con la edad: entre los 25 y los 29 años, el 16,8% de las jóvenes españolas son ‘ninis’ frente al 14,4% de los jóvenes, un patrón que se repite en toda la UE y cuya brecha alcanza los seis puntos porcentuales en ese tramo de edad.

La razón de estos datos es estructural. Muchas mujeres ‘ninis’ están fuera del mercado laboral sin buscar empleo activamente (8,3% en la UE), mientras que entre los hombres predomina el desempleo activo (4,7%).

El caso más extremo de brecha de género se observa en Rumanía. En este caso, el país registra 11,2 puntos de diferencia entre mujeres y hombres.

En el caso contrario, Bélgica, Estonia y Finlandia son los tres únicos países del bloque comunitario donde hay más ‘ninis’ varones que mujeres.

Educación, factor diferencial

En este sentido, la educación es el factor protector más claro, tanto en España como en la Unión Europea.

La tasa de jóvenes que ni estudian ni trabajan es del 12,8% entre quienes tienen estudios bajos, del 11% entre aquellos que tienen nivel medio y del 8% entre los titulados universitarios.

España presenta en este punto una particularidad: los estudios medios y superiores arrojan la misma tasa (9,1%), lo que sugiere que el título universitario no ofrece una ventaja apreciable frente a la formación secundaria postobligatoria a la hora de evitar el desempleo o la inactividad.

Vivir en una ciudad también reduce el riesgo en Europa: las urbes registraron un 10,3% de ‘ninis’, frente al 11% en municipios y periferias y al 12,2 % en zonas rurales.

En España, sin embargo, las diferencias territoriales son mínimas (11,2% en ciudades, 11,9 % en municipios y 11,6% en zonas rurales), a diferencia de Rumanía y Bulgaria, donde la brecha entre ciudad y campo supera los 20 y 18 puntos, respectivamente.