Timothy Garton Ash, Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales 2026

El historiador, en la entrega del premio Carlomagno en 2017 F. Vogel (EFE)

El historiador, periodista y ensayista británico Timothy Garton Ash, autor de once libros de ensayos políticos donde analiza la transformación de Europa en el último medio siglo y conocido como el ‘historiador del presente’ por sus análisis y estudios de temas de actualidad, fue galardonado este martes con el premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales 2026.

Con un trabajo entre la historia como disciplina y el periodismo como oficio, Garton Ash, considerado uno de los mejores analistas del desarrollo político en las antiguas repúblicas soviéticas, ha dedicado su vida a estudiar y reflexionar sobre Europa, aunque también escribe sobre Estados Unidos y las relaciones con grandes potencias como China, Rusia o India.

Además de temas como la libertad, la democracia y los derechos humanos, su obra abarca la política global y las relaciones internacionales, lo que le ha permitido desarrollar un enfoque multidisciplinar que une historia, ciencia política, y periodismo.

En su último libro, ‘Homelands’, que combina la historia contemporánea con el reportaje y las memorias de medio siglo de viajes, narra la evolución de Europa entre finales del siglo XX y principios del XXI y llama a sus ciudadanos a defender lo que han logrado colectivamente, aunque haya cosas que hayan salido mal.

Su intención es advertir a los jóvenes europeos de que el continente de la UE, de las libertades, la paz y la prosperidad es una excepción y no la norma, y que si la gente no se moviliza para defenderla podría desaparecer como la Europa de antes de 1914.

Su defensa de los valores democráticos frente a autoritarismo o populismo fue destacada por el jurado que le considera un “pensador excepcional e inspirador” y un “autor imprescindible” pues “el suyo es un pensamiento emancipador que ofrece claves ineludibles para interpretar el presente y argumentos para encarar el futuro con esperanza”.