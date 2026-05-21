Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Sociedad

Sale al mercado la primera biografía no autorizada de Rosalía en inglés

La obra de Adrian Besley reconstruye la historia de la cantante a partir de más de 100 artículos y entrevistas publicadas

Efe
21/05/2026 23:13
Rosalía, en su discurso tras recibir el premio a mejor artista internacional en los Brit Awars en febrero
Rosalía, en su discurso tras recibir el premio a mejor artista internacional en los Brit Awars en febrero
Adam Vaughan (Efe)
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

El fenómeno ‘Rosalía’ aterrizó este jueves en las librerías del Reino Unido con el lanzamiento de la que presume de ser la primera biografía no autorizada en inglés de la artista española. Su autor: Adrian Besley, una especie de biógrafo profesional que ha realizado el mismo trabajo con Billie Eilish o los grupos de k-pop BTS y Blackpink.

 Con el título ‘Rosalía: la creación de un icono pop moderno’ y publicada por la editorial británica Michael O´Mara (aún sin traducción al español), la obra reconstruye la historia de la cantante a partir de más de 100 artículos y entrevistas publicadas y busca acercar su figura al público anglosajón, según su autor.

 Sin embargo, el texto no presenta fuentes directas, y el trabajo, aun siendo concienzudo, es un meticuloso rastreo de prensa (española e internacional). Besley reconoce haber lidiado con sus “limitaciones” al no hablar castellano, pues tuvo que depender de herramientas en línea y algún conocido para traducir gran parte del material. Esto se refleja en su obra, con matices que no pasan desapercibidos al ojo nativo.

 Aun así, Besley defiende que su inmersión en el fenómeno puede aportar algo al público británico: “En este país, todavía hay mucha gente que está descubriendo ahora a Rosalía y creo que entender de dónde viene, lo que ha hecho, cómo lo ha hecho y qué decisiones ha tomado, te hace apreciar mejor lo que está logrando”, reflexiona.

 El autor identifica la independencia creativa como el principal motor de éxito de la catalana: “Rosalía es su propia jefa y lo ha sido desde el principio. Ella habla mucho de la libertad, pero la suya es decir: mi trabajo es tal y como yo quiero que sea”.

 El libro comienza con Rosalía sobre unas telas blancas en la presentación de su álbum ‘Lux’ en Barcelona el pasado noviembre, para retroceder a sus orígenes en Sant Esteve Sesrovires y recorrer su historia cronológicamente hasta la actualidad.

 Demuestra que su talento artístico le viene desde pequeña: a los cuatro años empezó a bailar. A los ocho cantó por primera vez delante de su familia y más tarde actuó en el festival de fin de curso de su colegio con un tema de ‘El Príncipe de Egipto’.

 La verdadera chispa llegó a los 14, cuando escuchó a Camarón en un parque de su pueblo. El libro recuerda las críticas de los puristas del flamenco por apropiación cultural, por ser categorizada como latina y ahora por su estética religiosa. 

“Siempre dejó claro que entendía las críticas, pero se ha mantenido al margen. No quiere ser portavoz de nadie, solo hacer lo que cree que es natural y aquello con lo que ha crecido”, comenta Besley. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Dispositivo para hacer peatonal San Andrés, en una imagen de 2020

Hace 25 años | El centro de A Coruña se cerrará al tráfico cada domingo hasta octubre
Eugenio Cobas
Rueda y Domínguez, este jueves, en un momento de la visita a la feria

Canarias y Galicia estrechan vínculos en Gastrocanarias 2026
EP
José Luis Rodríguez Zapatero

El juez bloquea 490.780 euros de las cuentas del expresidente Zapatero
EFE
Una investigadora prepara muestras en un laboratorio

Las enfermedades de transmisión sexual llegan a niveles récord en Europa
EFE