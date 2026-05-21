Sale al mercado la primera biografía no autorizada de Rosalía en inglés

Rosalía, en su discurso tras recibir el premio a mejor artista internacional en los Brit Awars en febrero Adam Vaughan (Efe)

El fenómeno ‘Rosalía’ aterrizó este jueves en las librerías del Reino Unido con el lanzamiento de la que presume de ser la primera biografía no autorizada en inglés de la artista española. Su autor: Adrian Besley, una especie de biógrafo profesional que ha realizado el mismo trabajo con Billie Eilish o los grupos de k-pop BTS y Blackpink.

Con el título ‘Rosalía: la creación de un icono pop moderno’ y publicada por la editorial británica Michael O´Mara (aún sin traducción al español), la obra reconstruye la historia de la cantante a partir de más de 100 artículos y entrevistas publicadas y busca acercar su figura al público anglosajón, según su autor.

Sin embargo, el texto no presenta fuentes directas, y el trabajo, aun siendo concienzudo, es un meticuloso rastreo de prensa (española e internacional). Besley reconoce haber lidiado con sus “limitaciones” al no hablar castellano, pues tuvo que depender de herramientas en línea y algún conocido para traducir gran parte del material. Esto se refleja en su obra, con matices que no pasan desapercibidos al ojo nativo.

Aun así, Besley defiende que su inmersión en el fenómeno puede aportar algo al público británico: “En este país, todavía hay mucha gente que está descubriendo ahora a Rosalía y creo que entender de dónde viene, lo que ha hecho, cómo lo ha hecho y qué decisiones ha tomado, te hace apreciar mejor lo que está logrando”, reflexiona.

El autor identifica la independencia creativa como el principal motor de éxito de la catalana: “Rosalía es su propia jefa y lo ha sido desde el principio. Ella habla mucho de la libertad, pero la suya es decir: mi trabajo es tal y como yo quiero que sea”.

El libro comienza con Rosalía sobre unas telas blancas en la presentación de su álbum ‘Lux’ en Barcelona el pasado noviembre, para retroceder a sus orígenes en Sant Esteve Sesrovires y recorrer su historia cronológicamente hasta la actualidad.

Demuestra que su talento artístico le viene desde pequeña: a los cuatro años empezó a bailar. A los ocho cantó por primera vez delante de su familia y más tarde actuó en el festival de fin de curso de su colegio con un tema de ‘El Príncipe de Egipto’.

La verdadera chispa llegó a los 14, cuando escuchó a Camarón en un parque de su pueblo. El libro recuerda las críticas de los puristas del flamenco por apropiación cultural, por ser categorizada como latina y ahora por su estética religiosa.

“Siempre dejó claro que entendía las críticas, pero se ha mantenido al margen. No quiere ser portavoz de nadie, solo hacer lo que cree que es natural y aquello con lo que ha crecido”, comenta Besley.