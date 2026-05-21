Las enfermedades de transmisión sexual llegan a niveles récord en Europa

Una investigadora prepara muestras en un laboratorio Elvis González (Efe)

Las enfermedades de transmisión sexual (ETS) han alcanzado niveles récord en Europa, impulsadas por los aumentos de casos de gonorrea y sífilis, y la brecha en test y prevención ha aumentado, alertó este jueves el Centro Europeo de Control de Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés).

Los últimos datos de este organismo de referencia de la Unión Europea (UE), correspondientes al año 2024, revelan que los casos de gonorrea y sífilis alcanzaron los niveles más altos en una década, unos datos que reflejan una transmisión sostenida a través de múltiples países.

Las infecciones por gonorrea aumentaron un 303% desde el año 2015 hasta los 106.331 casos, y las ocurridas por sífilis se duplicaron durante el mismo período temporal hasta alcanzar los 45.577 casos.

En este sentido, la clamidia continúa siendo la enfermedad de transmisión sexual más frecuente, con un total de 213.443 casos y se registraron también 3.490 casos de linfogranuloma venéreo, según los datos recogidos por el Centro Europeo, que considera que, en este contexto, son “urgentemente necesarias” la puesta en marcha acciones específicas para prevenir un mayor contagio, incluido entre mujeres en edad reproductiva.

“Complicaciones severas”

“Si no son tratadas, estas infecciones pueden causar complicaciones severas como dolor crónico e infertilidad y, en el caso de la sífilis, problemas cardíacos o del sistema nervioso”, señaló a través de un comunicado remitido a los medios el jefe de la unidad de enfermedades de transmisión directa y prevenibles con vacunas del ECDC, Bruno Ciancio.

Ciancio resaltó también que los casos de sífilis congénita casi se habían duplicado entre los años 2023 y 2024, lo que puede acarrear complicaciones de por vida. “Proteger la salud sexual sigue siendo sencillo: usa condones con tus nuevas o con múltiples parejas y hazte un test si tienes síntomas como dolor, flujos o una úlcera”, apuntó el experto del ECDC.

Los hombres que tienen sexo con otros hombres (MSM, por sus siglas en inglés) son el grupo más afectado, ya que registra los incrementos a largo plazo más acusados tanto en gonorrea como en sífilis, mientras que en las personas heterosexuales se ha detectado un aumento de la sífilis, especialmente en las mujeres que se encuentran en edad reproductiva.

Revertir las tendencias

“Revertir las tendencias al alza en casos de enfermedades de transmisión sexual requiere servicios de prevención accesibles, acceso más fácil a test, tratamientos más rápidos y una mejor notificación a las parejas para frenar la transmisión”, advirtió el Centro Europeo de Control de Enfermedades.

Este organismo insta a las autoridades sanitarias de los diferentes países a actualizar de manera urgente sus estrategias para enfrentar las patologías de esta tipología y reforzar, asimismo, los sistemas de control con el objetivo de monitorizar con mayor eficacia el impacto de los esfuerzos de prevención realizados.

“Sin acciones decisivas, es probable que continúen las tendencias actuales, aumentando las consecuencias negativas para la salud y la desigualdad en el acceso a tratamiento”, señala el ECDC.